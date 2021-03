Turismo, gioco di relazioni. Non basta saperci fare con i clienti

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 07:30

Cambia il concetto di accoglienza

Due vecchi concetti di turista

L'hospitality deve fondarsi sul servizio

Deliziare il cliente

Serve il giusto equilibrio

Relazioni con clienti e collaboratori

E le altre relazioni?

à soddisfazione constatare che il concetto “” deldi oggi da intendere quale “”, sta cambiando da emergente a consolidato, tanto che è divenuto di uso comune anche nella saggistica di settore. Così un po’ come il termine “”. Potenza delle idee e della produzione di concetti originali. Evviva quindi la rete. Evviva il sapere condiviso che cresce di giorno in giorno.Probabilmente assisteremo a breve, ce lo auguriamo, ad ulteriori passi in avanti che finalmente renderanno obsoleti i due concetti di “” e di “” (Customer Relationship Management, ovvero gestione della relazione con il).La customer satisfaction da tempo costituisce lo step due di un breve percorso, composto appunto di soli due, laddove il primo è la. Apodittica la considerazione secondo la quale del cliente si tratta di prendersi cura (customer care) e di soddisfarlo ().Facciamo una riflessione in più. In genere, soddisfare significa “ soddisfare un bisogno ”, soddisfare un’. In entrambi i casi il “” (la segnalazione) del bisogno e/o dell’esigenza sono facilmente comprensibili da chi svolge il ruolo di erogatore di. L’erogare servizi è tale (ed efficace, nel senso che non scivola disastrosamente nell’erogare “disservizi”), quando si percepisce il segnale (il warning appunto) con ragionevole tempestività, lo si decodifica intelligentemente e si fa ciò che serve per dare soddisfazione. Ecco, è questa la. Mica cosa da nulla, mica robetta.L’organizzazione della struttura di, dellain senso generale, inclusa, la formazione delle persone, con riguardo particolare alla valorizzazione delle(le abilità nelle relazioni), sono conformate agli attuali standard della customer satisfaction. Tutto bene, ma anche tutto in via di rapida obsolescenza. Ancora una volta, obsolescenza accelerata, ma non cagionata, dalla Soddisfare un bisogno è cosa buona che rimedia in tempo rapido, talvolta subito, all’emergere stesso del. Un ritardo nel percepire questo(il famoso warning) crea un ritardo nell’agire e quindi la prestazione erogata scivola verso lo spiacevole “disservizio” di cui ilserberà ricordo.Adesso si tratta di effettuare una commutazione paradigmatica. Soddisfare un bisogno è competenza vera ed indispensabile di default. Stiamo andando adesso (era ora!), verso la customer delight:. Oggi è importante sorprendere positivamente il cliente, andando oltre le sue aspettative, innescando così una. Si tratta di mettere in campo (mica facile) nuovi modelli organizzativi, schedulare nuove fasi di formazione del personale, riorientare ulteriormente le soft skills. L’obiettivo è esaudire i desideri del cliente, cosa che va ben oltre soddisfare i, al punto da fargli sempre vivere deliziose e memorabili esperienze sia cognitive che emozionali.E vediamo ora il tema della Crm=Customer Relationship Management. Oramai la Crm è quella cosa che se non c’è si mette male; ma se c’è e non si va oltre, si mette peggio.Proviamo a dirla diversamente. La relazione con il cliente è cosa troppo importante per lasciarla al rischio degli sbandamenti provocati da unapoco attenta. Ma cosa ne è di una gestione efficace di Crm se poi non sono altrettanto valide, ben studiate e validamente inserite nel disegno della strategia di, le relazioni con gli altri? Ilforte è modellare un organismo mal funzionante, diciamo anche brutto a vedersi e che viene valutato negativamente anche da terzi, sulla base di atrofie diffuse ed un’unica ipertrofia.Ci curiamo della relazione con i clienti e non curiamo la relazione con i? Li lasciamo ai margini?Li teniamo demotivati? Accettiamo che ilsia ben oltre il fisiologico? Pensiamo che la loro formazione sia un costo da evitare piuttosto che un investimento necessario?E la relazione con i? Li paghiamo come vogliamo e quando vogliamo? Sono forniture ogni volta one shot piuttosto che articolazione di ordini quadro? Li consideriamo soggetti da tenere a bada con i quali imbastire contrattazioni continue oppure li riteniamoE la relazione con i “concorrenti”? Aneliamo alla loro scomparsa o li vediamo innanzitutto come colleghi con i quali addivenire ad agreement vantaggiosi su alcuni campi per poi, una volta spostato il picchetto in avanti, agire nel leale agone competitivo? Insomma, la cosiddetta, ovvero cooperare per acquisire vantaggi comuni e poi competere.E la relazione con, autorità locali, organi ispettivi? Tutti calici amari da sorbire oppure task da espletare secondo appagante rigore deontologico? Ecco, le relazioni con tutti gli stakeholders sono importanti. Al più potremmo concedere al “cliente” una sorta di status di “primus inter pares”. Ne consegue che all’obsoleta Crm subentra la SrmStakeholders Relationship Management. 