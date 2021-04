Da Superski a Supersummer Il turismo estivo rilancia le Dolomiti

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 12:24

L

È stato grande l’impegno degli impiantisti per garantire comunque lo svolgimento di eventi sportivi internazionali

Mondiali e Coppa del Mondo di sci, eventi esemplari

Impiantisti garantiscono allenamenti per i campioncini in erba

Supersummer dal 13 maggio al 7 novembre

Estate all’insegna delle attività all’aria aperta

nei 12 comprensori sciistici delle Dolomiti. Singole aree avrebbero invece continuato fino al 18 aprile e al 2 maggio.di grande importanza e per permettere a migliaia di atleti di allenarsi e disputare gare di vario livello. Anche questo rientra nella filosofia della destinazione sciistica Dolomiti Superski: “We care about you” ovvero “Ci prendiamo cura di Te”.con la modalità Dolomiti Supersummer, cheQuando, in autunno, la possibile apertura della stagione sciistica, quantomeno per Natale, era ancora nell’aria, le società affiliate a Dolomiti Superski hanno messo in campo tutte le loro forze per preparare piste e impianti, onde essere pronti per la partenza.Da sempre questi due appuntamenti di inizio stagione, che attraverso i media vedono le Dolomiti innevate, le piste perfette e l’organizzazione impeccabile, e si sentono attratti da questa destinazione. L’impegno in questo senso è continuato anche dopo, quando la riapertura sembrava già più lontana.Ciò nonostante, anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo di sci femminile a Plan de Corones e di snowboard tra Carezza e Cortina, sono stati puntualmente rispettati, offrendo altissimi standard di qualità.«È una missione, ma soprattutto anche una passione che ha portato molti miei colleghi impiantisti, che sarà ricordata per la pandemia. Ci è chiaro a tutti che questi sforzi andavano fatti, per poter garantire lo svolgimento di eventi sportivi internazionali, che da decenni contribuiscono al successo turistico del nostro territorio e siamo fieri di aver potuto contribuire in maniera decisiva anche in questo anno di profonda crisi» così, presidente di Dolomiti Superski, impiantista e a capo del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo in Alta Badia.di metà febbraio 2021 a Cortina. Preparati meticolosamente, dopo un inizio incerto causa meteo, si sono poi rivelati l’evento dell’anno, con gare spettacolari, immagini fantastiche delle Dolomiti innevate come non mai e tanti complimenti a livello globale per gli organizzatori. Questo a dimostrazione, che gli impiantisti vivono la loro passione per la neve anche in tempi difficili e fanno la loro parte.Per un agonista, ogni giornata di allenamento persa è un pericolo per la sua carriera. Perdere un inverno intero di preparazione sarebbe impensabile per un atleta con ambizioni di alto livello, tanto più, se i suoi concorrenti possono continuare ad allenarsi.Anche numerosi impiantisti di Dolomiti Superski hanno dato il proprio contributo in questo senso,, per permettere agli atleti di interesse nazionale, giovani o master che siano, di allenarsi con continuità durante tutta la stagione invernale 2020-21.«Non dobbiamo mai dimenticare, che i bambini di oggi sono i nostri potenziali clienti di domani. Chi impara a sciare da piccolo, probabilmente si porterà dentro questa passione per tutta la vita. Va per tanto da sé, che gli impiantisti facciano tutti gli sforzi possibili per garantire continuità e qualità anche quando i tempi sono difficili. E l’inverno 20-21 ne è la dimostrazione», così il commento di, Direttore Generale di Dolomiti Superski. Rispettando le regole nazionali, regionali e provinciali per la pratica dello sport con relativo accredito Fisi e test anti Covid-19, quasi 10mila atleti, allenatori e professionisti della neve autorizzati, hanno goduto dell’infrastruttura sciistica di Dolomiti Superski nelle province di Bolzano, Trento e Belluno., affinché gli sciclub possano portare a termine i loro programmi d’allenamento. Nel frattempo, Dolomiti Superski è passato alla«Sempre di più, le Dolomiti stanno diventando una destinazione turistica per 365 giorni all’anno. L’inverno è consolidato mentre l’estate offre ancora tanto potenziale di sviluppo. E noi come impiantisti facciamo la nostra parte, anche in chiave di sostenibilità, affinché i nostri ospiti si sentano coccolati e possano vivere questa terra unica, per la quale nutriamo grande rispetto», così, direttore marketing di Dolomiti Superski a poche settimane dal via ufficiale dell’estate dolomitica.Sarà un’estate all’insegna dell’attività outdoor, con una grande varietà di alternative per chi ama la natura e muoversi all’aria aperta. Il tutto nel massimo rispetto delle regole sanitarie vigenti ed emanate dalle autorità competenti. L’inizio della prossima stagione invernale 2021-22 è invece previsto per il 27 novembre prossimo.Per informazioni: www.dolomitisupersummer.com