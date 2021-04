Food&Beverage, crescita nel futuro. Si punta su digital e innovazione

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 16:18

L'export del nostro Food&Beverage vale 37,8 miliardi di euro

Diversificazione di prodotti, alleanze e acquisizioni

L'evoluzione dei ruoli nell'arco dei prossimi 3-5 anni

Le aree di cambiamento

all, uno studio sull’evoluzione dei ruoli e delle competenze del settore da qui ai prossimi 3-5 anni, è emerso che dei 233 ruoli analizzati dalla ricerca, che si è rivolta alle aziende food, beverage e food&beverage, circa uno su due (45%) registrerà una crescita nel prossimo futuro, il 42% resterà stabile, mentre solo il 13% subirà un declino.. Quelli che, invece, vedranno un calo della loro importanza, a fronte soprattutto dell’automazione o dell’esternalizzazione delle attività che svolgono, saranno operaio generico, data entry, operatore informatico, plant controller, responsabile o addetto marketing, inbound o outbound coordinatore, responsabile logistico e magazziniere.Dell’evoluzione dell’universo beni di largo consumo nel nostro Paese da un punto di vista delle risorse umane si è parlato nell’evento(Fast moving consumer goods, beni di largo consumo) organizzato da Gi Group in collaborazione con Odm Consulting, con il supporto di Assobirra e Unionfood. Un settore composto da. Un comparto fondamentale per il sistema Paese e punto di riferimento per il mercato internazionale, anche come promozione del Made in Italy: l’export infatti vale circaL’analisi ha anche evidenziato, in cui cresce la necessità di diversificare i prodotti e diventano quindi strategiche le alleanze e le acquisizioni. Notevole anche l’evoluzione socioculturale, per cui è; sostenibilità, prodotti km zero/biologici, intolleranze , italianità, artigianalità diventano valori che guidano le scelte di acquisto, così come la ricerca di personalizzazione, esperienza, velocità, minore fedeltà al brand, influenza di social media L’evoluzione normativa è stata inoltre rilevante: la densità delle normative erogate negli ultimi anni richiede supporto e interpretazione. Al contempo, cresce l’attenzione verso misure che prevedono sgravi fiscali e incentivano l’industria 4.0 e per lo sviluppo di una strategia per la tutela dei brevetti.«L’industria Fmcg - ha ricordatodivision manager Fmcg di Gi Group - è una delle poche a esser stata in grado di rimanere stabile se non addirittura di crescere durante questo periodo di crisi. Se da una parte vi sono state una iniziale difficoltà nelle filiere di approvvigionamento e una drastica riduzione dei consumi fuori casa, dall’altra lha controbilanciato la situazione e al contempo ha fatto emergere la necessità di sviluppare e inserire nuove competenze e professionalità in azienda. Dal momento che le tendenze evolutive, che erano già in atto in questi ultimi anni, hanno subito un’accelerazione negli ultimi mesi, riteniamo cruciale assicurare up-skilling e re-skilling di tutto il personale del settore rafforzando le capacità tecniche e digitali, in primis l’analisi dei dati, ma anche le cosiddette soft skill, come digital-mindset, velocità e accountability».L’evoluzione dei ruoli e delle competenze è strettamente correlata anche ai cambiamenti che caratterizzano il settore. «Cinque le aree di forte cambiamento che abbiamo evidenziato nello studio - ha spiegato, senior Hr consultant e responsabile area studi e ricerche di Odm Consulting -. In primis, appunto, quella tecnologica: l’automazione e la digitalizzazione, già forti nelle multinazionali, caratterizzeranno anche le pmi. Inoltre vi sarà un aumento del ricorso a piattaforme e-commerce e retail e a big data analytics. Allo stesso tempo, un’evoluzione organizzativa, ovvero una diffusione dell’open innovation, un passaggio da strutture verticali a snelle e un incremento dell’importanza della reputazione legata all’attenzione alla sostenibilità e alla diversity & inclusion, così come una sempre maggiore centralità del fattore umano e delle soft skills».