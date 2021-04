Ibra: Nessun pranzo in zona rossa. Al ristorante solo per un meeting

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 17:24

Zlatan Ibrahimovic

La difesa di Ibra

Nessuna mascherina al tavolo

omenica scorsa il calciatore del Milan,era stato pizzicato al ristorante milanese "Tano passami l'olio" con altri commensali. Subito le polemiche erano divampate perchè gli scatti "rubati" lasciavano pensare ad un pranzo in zona rossa, ma lo chef-patronaveva smentito e ora anche Ibra ha confermato.La dichiarazione è arrivata durante un servizio andato in onda su Rete 4 nel corso della puntata del programma "Zona Bianca": « No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato », ha detto lo svedese.Ibra è stato ripreso da unanascosta e alle domande che gli venivano poste ha sempre ribadito che non ci sarebbe stato alcun pranzo. «Di che cosa parli? Cosa vuoi? Fare foto? Nessuno ha mangiato. Tieni lagiusta che è fuori», ha concluso l'attaccante del, seccato per l'Ciò che aveva fatto scalpore era il fatto che alc'erano calici di vino e che di mascherine non c'era l'ombra. Ibra per altro si era prestato anche alla campagna di sensibilizzazione disulle buone pratiche da seguire per limitare la diffusione del virus, ma ora la sua presenza è in discussione per stessa ammissione dell'assessore