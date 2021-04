Alberghi: bene la road map, ma il distanziamento crea problemi

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 18:19

Alberghi e hotel, dubbi e speranze sulle riaperture

Confindustria Alberghi: ora veloci sul green pass

Assohotel: distanziamenti ai tavoli difficili per gli hotel

tavolta,. Nessun riferimento diretto. Eppure, le sue parole sulle riaperture, le loro tempistiche e modalità, fa presagire che anche tutte le attività dell'accoglienza che non siano ristoranti potranno riprendere i propri servizi. A partire da. Tuttavia per quanto riguarda la ristorazione c'è scetticismo perchè le distanze imposte creerebbero notevoli difficoltà ai buffet, con la colazione - fiore all'occhiello dell'accoglienza italiana - che sarà messa a dura prova.«Sononella recente lettera al premier Draghi e che speriamo preludano, unitamente alla crescita delle vaccinazioni, a un progressivo ritorno alla normalità. Un primo step, che aiuta a recuperare un po’ di fiducia, anche se certamente non risolve il problema delle aziende schiacciate da oltre 13 mesi di fermo ma è un passaggio fondamentale per gli operatori ed il mercato», ha affermato, vice presidente diOra, però,che dovrebbe essere anticipato al primo giugno: «Chiediamo al Governo di concretizzare da subito con indicazioni chiare su quello che potranno fare turisti e viaggiatori in Italia già nei prossimi mesi. La strada è ancora lunga, anzi lunghissima, ma speriamo di avere finalmente superato l’ultima curva»,Più cauto, vice presidente di: le linee guida sulla riapertura proposte dalle Regioni al Governo rischiano di diventare un ostacolo piuttosto che un pieno rilancio dell'attività. «Nella maggior parte delle strutture ricettive alberghiere,, servizio imprescindibile per l’ospitalità italiana e spesso fiore all’occhiello di molti hotel», ha commentato Scolamacchia.«Altrettanto inapplicabile ci appare l’obbligo prospettato di mantenere aperte porte, finestre e vetrate, cosa che vanificherebbe l’efficacia di qualsiasi impianto di climatizzazione e costringerebbe alla calura tutti i nostri ospiti durante la stagione estiva», ha aggiunto il presidente.