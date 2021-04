Sci d'estate? Perché no! A Breuil-Cervinia, riaprono gli impianti il 12 giugno

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 18:46

S

La funivia di Cervinia

Impianti aperti con orari allungati

Bici, cavallo, trekking, eventi: non solo sci d'estate

ci estivo? Perché no? Il 12 giugno, a, gli appassionati della neve che quest'anno sono rimasti con le mani in mano a causa della sospensione della stagione sciistica dovuta alla pandemia possono quindi rifarsi raggiungendoNel rispetto delle norme sanitarie, infatti,. La Cervino Spa aprirà con orari allungati per permettere il correto espletamento di tutti i protocolli di sicurezza per l'accesso agli impianti e alle piste.Oltre alla discesa,per la pratica di sport all'aria aperta. Per i più coraggiosi, per esempio, ci sono le scalate alpinistiche verso le vette del Cervino e i voli in parapendio. Per tutti, le escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo; il golf e il tennis. L'intero programma degli eventi e delle possibilità è disponibile sul sito cervinia.it. Fra questi, la terza esizione della Settimana del Cervino che andrà in scena dal 12 al 18 luglio.