Ti (ri)conosco, mascherina Rinasce il mestiere delle maschere

Maschere a caccia di mascherine

Tutti allo spettacolo, con mascherine

Occhio ai furbetti

che controllano le…, che delle maschere è la casa per eccellenza. Le maschere che stavano per scomparire ma che grazie alle mascherine tornano in auge. Finzione e realtà che si intrecciano in un intrigo tra- che con concerti e musei - ripartono dal 26 aprile nelle zone gialle rafforzate, questa volta con numeri più grandi, fino a 500 persone al chiuso, mille all'aperto rialza il sipario sul mestiere delle maschere, ovvero quegli addetti di sala che hanno il compito di monitorare la situazione in platea, controllando biglietti e facendo sì che nessuno disturbi la scena.a maggior ragione con la crisi ma che - come vale per alcuni altri settori prima in disuso - ora potrebbe vivere una seconda epoca d’oro.. E allora altro che controllare il biglietto, per le maschere il compito primario sarà controllare che tutti gli spettatori entrino in sala con la mascherina. Anzi, il compito più arduo sarà controllare che tutti la mantengano durante lo spettacolo. A luci spente o comunque soffuse l’impresa sembra quasi impossibile.e che di solito viene puntata in basso per controllare il numero di posti e le file, non potrà certo accecare gli spettatori (darebbe fastidio agli attori in scena per quanto riguarda il teatro).Il gioco delle maschere diventerà una, l’augurio è che lo stile che si richiede per accedere in un luogo d’arte - come è il teatro, ma anche il cinema - porti gli. Sicuri, tuttavia, che l’ingegno degli “artigiani dell’accoglienza” quali sono le maschere trovino il modo più discreto, sicuro, preciso, efficiente perL’importante è che le maschere, magari in preda ad un, non vogliano salire sul palco a monitorare la situazione delle