Prima dell'imbarco, la sanificazione. A Orio al Serio la cabina anti-Covid

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 18:46

L

Il passaggio in cabina

Cabina di sanificazione individuale

Un processo di sanificazione naturale

Le altre operazioni anti-contagio

Massima sicurezza nella verifica dei bagagli in stiva

'aeroporto(Milano Bergamo), attraverso la società di gestione, rafforza i dispositivi e affina le procedure in materia di protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19, in vista della graduale ripresa dei flussi di viaggiatori., punto unico di accesso all’aerostazione, è stata installata la cabina di sanificazione sviluppata dall’azienda bergamasca Wmem nell’ambito del progetto “Be Safe”, condiviso con altre aziende del territorio. Si tratta di un dispositivo di sanificazione individuale, già utilizzato, studiato per abbattere la carica batterica e virale presente su tutte le superfici della persona (abiti, borse e bagagli, scarpe, occhiali) che entrano in contatto con la nebbia sanificante.(Sanapur), 100% naturale e biodegradabile, che crea una nebbia fredda in grado di agire rapidamente, dagli 8 ai 10 secondi. Le particelle di sanificante vengono frammentate in milioni di microparticelle, senza danneggiare eventuali apparecchiature elettroniche, lasciando la persona completamente asciutta, la qual cosa non avviene con. Le persone che devono accedere all’aerostazione non sono obbligate a fare uso della cabina di sanificazione, che viene proposta come presidio opzionale.L’operazione, dimostrata attraverso un video esplicativo diffuso da Sacbo che quest'anno festeggia i 10 anni dalla denominazione "Il Caravaggio ),e ricorda molto - in termini pratici e di tempo necessario -a cui tutti i passeggeri sono sottoposti prima dell’imbarco. Un semaforo rosso indica che l’operazione è in corso, poi scatta il verde nel momento in cui finisce la sanificazione e il passeggero può uscire dalla cabina.Un plus in più per lo scalo bergamasco che negli: 14 milioni i passeggeri registrati nel 2019, terzo scalo italiano per numero di passeggeri.che Orio al Serio porta a termine al di là di quelle canoniche previste dai protocolli. Siemens Logistics ha, infatti, completato la realizzazione del nuovo Sistema di Smistamento Bagagli dell’aeroporto. Il contratto con Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto, include(Explosives Detection System) che permette di rispettare il nuovo Standard 3 di Ecac (European Civil Aviation Conference).Ilper un totale di circa 2,5 km, oltre che il software Plc (Programmable Logic Controller) di automazione e it allo stato dell’arte.alla pianificazione iniziale e a quanto previsto dalla normativa di riferimento, permettendo all’aeroporto di Bergamo di adeguarsi al nuovo Standard 3 di Ecac per la verifica dei bagagli da stiva con la massima sicurezza.