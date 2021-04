Usa, sconsigliati i viaggi in Italia Gli alberghi scrivono a Di Maio

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 16:07

Gli Usa hanno raccomandato ai propri cittadini di evitare il turismo in Italia

Confindustria Alberghi scrivre a Di Maio e Garavaglia

Il bollettino del 22 aprile

opo aver risolto il protezionismo sulle merci (leggi: dazi sull'agroalimentare),. Gli Stati Uniti, infatti,. Una raccomandazione che mette ancor più in difficoltà il comparto turistico italiano tanto che Confindustria Alberghi è arrivata a scrivere un appello al ministro degli Esteri,: «È ingiusto e fortemente penalizzante quello che si sta prospettando», ha affermato la vice presidente dell'associazione di categoria,Nella lettera inviata al ministro Di Maio e, per conoscenza, al ministro al Turismo,, le aziende alberghiere di Confindustria hanno portato all’attenzione delle istituzioni lo sconcerto degli operatori nell'apprendere la notizia che arriva dall'altra parte dell'Atlantico., ha sottolineato Colaiacovo.Secondo Confindustria Alberghi, le raccomandazioni Usa penalizzano uvigenti con grandissima efficacia nella prevenzione e gestione del rischio pandemico».L’alert statunitense rischia ora di diventare un precedente per altri Paesi che potrebbero decidere di adottare la medesima linea. Un “protezionismo turistico” che rischia di danneggiare l’Italia fortemente vocata al turismo internazionale. «Nel corso della crisi abbiamo dimostrato grandissimo senso di responsabilità e capacità di affrontare e gestire il rischio, per questo. Imprese e famiglie che vivono anche e soprattutto grazie al turismo internazionale non possono veder cancellati, con un colpo di spugna, gli immensi sacrifici sostenuti in questi mesi», ha concluso Colaiacovo.Sono 16.232 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 360 le vittime in un giorno (ieri 364). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.920.945, i morti 118.357. Per quanto riguarda i test, l'ultimo bollettino parla di 364.804 tamponi molecolari e antigenici effettuati per un tasso di positività è del 4,4%, in aumento rispetto al 3,9% di ieri.