Barbareschi contro Franceschini: «Follia riaprire ora i teatri»

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 18:53

Luca Barbareschi

na, quando la stagione chiude. Questa l’opinione di Luca Barbareschi, direttore del Teatro Eliseo di Roma, in questa intervista ad askanewws, alladecisa dal governo per il 26 aprile. Riaprono i teatri che hanno molte sovvenzioni, per cui giustamente durante il periodo di lockdown si sono occupati di fare delle prove., non tutti, ma alcuni sì. Rimango dell’opinione - dice - che aprire a fine aprile sia una follia, anche i ritardati mentali sanno che ad aprile non si può aprire una stagione.. Quale tattica è? Se non la celebrazione gotica di qualche regista e attore che vuole a tutti i costi andare in scena. Si va in scena quando l’industria riparte. Non quando un teatro riapre e gli altri no.. Ma il nostro è un Paese privo di coordinamento…».(Askanews)