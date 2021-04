50 Best presenta i 50 Next. Quelli che cambiano la gastronomia

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 13:08

T

La lista coinvolge talenti da 34 diversi Paesi

I protagonisti della gastronomia del futuro

Evento dal vivo a Bilbao

La lista 2021 e le 7 categorie

. Si tratta di una lista, non di una classifica, che celebra specificamente le persone, affiancandosi alle classifiche di The World’s 50 Best Restaurants e The World’s 50 Best Bars. È il risultato di un’attenta attività di ricerca, valutazione e scouting condotta da 50 Next e dal Basque Culinary Center. Con un bando aperto per candidature e nomination a fine 2020, 50 Next rompe il tradizionale modello di voto anonimo. Un totale di 700 candidati è stato preso in considerazione a partire da candidature dirette, nomination di terzi e talenti scoperti dal team di esperti del Basque Culinary Center, Academic Partner di 50 Next.La lista ha l’obiettivo di, coinvolgendo talenti provenienti da 34 diversi Paesi dai sei continenti. Giovani protagonisti della scena enogastronomica mondiale, tra chef, produttori, innovatori tecnologici, attivisti, divulgatori e scienziati. La lista comprende, dai produttori agli educatori, dai creatori di nuove tecnologie agli attivisti. Ogni categoria comprende un ampio spettro di professioni, riconoscendo a ognuno dei giovani selezionati la capacità di sviluppare e guidare un cambiamento significativo., Director of Content di 50 Best, ha commentato: «Mentre il mondo della gastronomia si impegna per riprendersi dai devastanti effetti della pandemia, è più importante che mai supportare, rafforzare e celebrare le persone impegnate in ogni ambito del settore enogastronomico. Con questa lista di giovani e il supporto del Basque Culinary Center, noi ci impegniamo a organizzare e alimentare una piattaforma per tutti coloro che saranno protagonisti della gastronomia del futuro.».La selezione del 2021 include, tra gli altri, l'italiano Gian Marco Viano , l'innovativo "" Josh Niland, australiano; la sostenitrice dell'Cherrie Atilano, filippina; l'innovatore tecnologico Isaac Sesi, ghanese; la pioniera indigena messicana Claudia Albertina Ruiz; e Jhannel Tomlinson, attivista giamaicana contro il cambiamento climatico che aiuta le donne attraverso il lavoro nelle coltivazioni di caffè. La più giovane è Maitane Alonso Monasterio, ventenne basca, studentessa di medicina, che ha inventato una, alimentando il dialogo e promuovendo nuove relazioni all’interno della comunità gastronomica. L’evento coinvolgerà anche rappresentanti del gruppo dei “Best of The Best”, ristoranti che si sono classificati primi al The World’s 50 Best Restaurants nelle precedenti edizioni.lavorerà come supporting partner di questo nuovo progetto, seguendo il suo forte impegno nel guidare la nuova generazione di talenti che vogliono fare la differenza nella gastronomia.• Manuel Choqque, 33 – Cusco, Perù• Clara Diez, 29 – Madrid, Spagna• Marianne Eaves, 34 – Lexington, Usa• Mark Emil Hermansen, 35 – Copenhagen, Danimarca• Louise Mabulo, 22 – San Fernando, Filippine• Josh Niland, 32 – Sydney, Australia• Jennifer Rodriguez, 34 – Mesitas del Colegio, Colombia• Gian Marco Viano, 34 – Carema, Italia• Mikel Zapiain, 33 e Ion Zapiain, 30 – San Sebastian, Paesi Baschi, Spagna• Katerina Axelsson, 29 – San Luis Obispo, Usa (Paese di origine: Russia)• Matias Muchnick, 32 – New York, Usa (Paese di origine: Cile)• Jonathan Ng, 30 – Singapore• Solveiga Paks?taite?, 28 – Londra, Uk (Paese di origine: Lithuania)• Abby Rose, 33 – Londra, Uk, e Cile• Isaac Sesi, 28 – Kumasi, Ghana• Mariana Aleixo, 33 – Rio de Janeiro, Brasile• Cherrie Atilano, 35 – Makati City, Filippine• Josh Gilbert, 29 – Gloucester, Australia• Siddhi Karnani, 30 e Anurag Agarwal, 34 – Siliguri, India• Ievgen Klopotenko, 34 – Kiev, Ucraina• Dieuveil Malonga, 29 – Kigali, Rwanda (Paese di origine: Congo)• Maureen Muketha, 25 – Nairobi, Kenya• Edward Mukiibi, 34 – Mukono Town, Uganda• Ted Rosner, 33 e Max Dubiel, 33 – Londra, Uk (Paese di origine: rispettivamente Uk e Germania)• Ata Cengiz, 28 – Istanbul, Turchia• Jon Gray, 35 – New York, USA• Sana Javeri Kaori, 27 – Oakland, Usa (Paese di origine: India)• Adelaide Lala Tam, 27 – Rotterdam, Paesi Bassi (Paese di origine: Hong Kong)• Divya Mohan, 29 – Lund, Svezia (Paese di origine: India)• Natsuko Shoji, 31 – Tokyo, Giappone• Thiago Vini´cius De Paula Da Silva, 32 – San Paolo, Brasile• Maitane Alonso Monasterio, 20 – Sodupe, Paesi Baschi, Spagna• Leah Bessa, 30 – Cape Town, Sud Africa• Kisum Chan, 22 (Paese di origine: Hong Kong) e Lincoln Lee, 23 (Paese di origine: Malesia) – Londra, Uk– e Zheyi Chia, 22, e Jonathan Ong, 24 – Kuala Lumpur, Malesia• Marc Coloma, 29 – Barcellona, Spagna• Kiara Nirghin, 21 – Stanford, Usa (Paese di origine: Sud Africa)• Leo Wezelius, 23, Angelo Demeter, 28 e Fredrik A°kerman, 24 – Stoccolma, Svezia (Paese di origine: rispettivamente Svezia, Romania e Svezia)supportato da• Jo Barrett, 32, e Matt Stone, 34 – Melbourne, Australia• Ashtin Berry, 33 – Chicago, Usa• Douglas McMaster, 34 – Londra, Uk• Diego Prado, 35 – Copenhagen, Danimarca (Paese di origine: Cile)• Claudia Albertina Ruiz, 33 – San Cristo´bal de las Casas, Messico• Marsia Taha, 32 – La Paz, Bolivia (Paese di origine:Bulgaria)• David Zilber, 35 – Copenhagen, Danimarca (Paese di origine: Canada)• Jamie Crummie, 29 e Lucie Basch, 29 – Londra, Uk e New York, Usa (Paese di origine: rispettivamente Londra e Parigi)• Friederike Gaedke, 29 – Berlino, Germania• Bibi La Luz Gonzalez, 33 – Guatemala City, Guatemala• Matt Jozwiak, 33 – New York, Usa• Maya Terro, 34 – Beirut, Lebanon (nato in Ucraina)• Jhannel Tomlinson, 29 – Kingston, JamaicaPer informazioni: www.theworlds50best.com/50next/