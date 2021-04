Roma, ristoratore ribelle apre, ma prima dei clienti ecco la polizia

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 18:15

Il momento dei controlli

l proprietario del ristorante “” di Roma solleva le serrande e accende i fornelli per aprire al pubblico in segno di protesta ma dopo una manciata di minuti ecco l’irruzione nel piccolo locale a pochi passi dalla Fontana di Trevi degli agenti dellaÈ solo uno degli esercizi che nellahanno aderito alla protesta #IoApro . Il titolare,ha 26 anni: «Da 13 mesi siamo chiusi ma le spese fisse non si sono fermate per cui non saranno le multe a fare la differenza in questa situazione di emergenza, non sono un criminale ma un», spiega sconsolato mentre all’interno gli agenti controllano ogni cosa.«Ilrimane aperto anche se rischia la possibilità di avere i sigilli e la chiusura per 5 giorni», spiega, presidente nazionale di Mio Italia: «In caso di verbale i nostrisono già pronti a contestarlo». Alla fine degli accertamenti non sarà elevata nessuna contravvenzione e il titolare annuncia: «Siamo decisi a continuare sulla nostra strada e se verrete qui aci troverete aperti».(LaPresse)