Professionisti contro le chiusure. A Roma si protesta "in mutande"

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 17:15

N

A Roma si manifesta in mutande

La manifestazione di Roma e Cagliari

Quando arrivano i soldi?

on si fermano lecontro le chiusure e le limitazioni imposte per arginare lae che, contemporaneamente, mettono in difficoltà professionisti e aziende costrette a rimanere con le mani in mano. Una situazione che, nei giorni successivi alla Pasqua, continua a protrarsi con nuovi episodi L'ultimo di questi è avvenuto a, precisamente a Piazza del Popolo. Qui,hanno manifestato contro le chiusure imposte dal Governo arrivando a contare anche alcuni partecipanti letteralmente in. Una scelta simbolica per evidenziare la condizione in cui si trovano alcuni di loro.Meno colorita la protesta a Cagliari , in piazza Garibaldi, dove 200 persone si sono radunate per far sentire il grido di dolore di bar e ristoranti. Ma anche palestre, teatri, cinema, pub, ecc. «Noi non vogliamo organizzare rivolte - ha chiarito, coordinatore dell'evento - figuriamoci se vogliamo andare contro altri lavoratori in divisa. Vogliamo però che lasi confronti con noi e prenda decisioni per risolvere ladi tante famiglie che non ce la fanno più». Non a caso, in molti si sono presentati con le magliette bianche, un modo per segnalare che il movimento non ha colori politici né intenzioni "violente".I leitmotiv che accomunano le varie manifestazioni sono essenzialmente due: le possibili(su cui dovrebbe esprimersi anche la conferenza Stato-Regioni di giovedì 8 aprile) e l'erogazione deglia fondo perduto. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, le primeiniziano oggi e quindi i fondi dovrebbero essere accreditati nei prossimi giorni (rispettando la promessa di rapidità del Governo che, in fase di approvazione del provvedimento, aveva parlato di un'attesa di 20 giorni). Mentre per chi deve ancora fare domanda, c'è tempo fino al 28 maggio.Rispetto alle fasi precedenti, stavolta il richiedente può decidere se ottenere l'accredito diretto oppure un