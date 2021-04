International Horeca Meeting. Italgrob, focus sul fuoricasa

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 18:23

Decima edizione per l'International Horeca Meeting di Italgrob

Beer&Food Attraction si svolge in digitale il 12 e il 13 aprile

Uno sforzo comune per affrontare un futuro complesso

ell’ambito di, in calendario il 12 e il 13 aprile, si celebra,, organizzata in collaborazione conFari puntati sull’evento di apertura con inizio alle ore 11,30 del 12 aprile, dal titolo “”. Saranno dei. Condotto da, oltre ai massimi dirigenti di Italgrob e Ieg, il presidentee l’amministratore delegato, il congresso di Italgrob vedrà sulla ribalta,, presidente Federturismo,, presidente di Confagricoltura,, presidente di Federalimentare,, presidente di Beverage Network,, presidente Assobirra,, presidente Assobibe,, presidente Mineracqua,, presidente Federvini,vicepresidenti Italgrob. Le relazioni statistiche e di scenario saranno curate da, presidente di Tradelab e, direttore di Iri.I diversi attori della filiera, attraverso il confronto e il dibattito, saranno chiamati acon la consapevolezza che il futuro del nostro Paese è strettamente legato al rilancio della filiera della ristorazione e dell’ospitalità. Una filiera che dovrà essere sempre più sostenibile e digitale dove i diversi attori, interdipendenti fra di loro, sono comunque collegati in una sorta di mutualità strategica ed operativa.«Dopo la grave crisi che stiamo vivendo e subendo – ha dichiarato il presidente di Italgrob- che condizionerà non poco la ripresa del mercato dei consumi fuoricasa , tutti gli operatori della filiera sono chiamati a uno sforzo comune per affrontare un futuro che sarà indubbiamente più complesso. Ci vorrà diverso tempo per recuperare il terreno perduto, così come ci vorràin un mercato che uscirà certamente cambiato dalla crisi da Covid. Detto altrimenti, ci vorrà un nuovo inizio., con l’auspicio che si possa al più presto trovare un comune percorso per rilanciare il mondo Horeca. Ora abbiamo un’occasione unica per avviare questo nuovo inizio, questa nostra manifestazione che raggiunge il traguardo del decimo anno e che, ancora una volta e con grande piacere, organizziamo in collaborazione con gli amici di Ieg».Per informazioni: www.italgrob.it