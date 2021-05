Il Pnrr aiuta i beni culturali privati. Una spinta anche per il turismo

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 12:40

Aiuti al turismo culturale



Il piano per la cultura

Le visite ai beni culturali privati

Cosa bisogna lavorare

svolge un ruolo cruciale nel progetto di ripartenza economica e nel. Alla cultura l’Italia ha deciso di destinare una parte significativa dei fondi messi a disposizione, come ha spiegato il professor, condirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini e docente alla Luiss.«Sono previsti– ha spiegato ad askanews – cui bisogna aggiungereinseriti nel fondo di complementarietà. Le misure sono articolate in quattro ambiti per 13 interventi diversi: 12 sono nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e uno nel piano complementare».Come previsto dal PNRR, più in particolare, patrimonio culturale religioso e rurale , ambiti nei quali molto spesso sono i privati a gestire i beni culturali. Per questo abbiamo incontrato, presidente di Adsi, Associazione delle dimore storiche italiane.«Nel medio termine - ha detto - le dimore storiche puntano molto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dobbiamo anche confidare nellaqueste risorse con tutta la necessaria trasparenza auspicando che vadano a finanziare investimenti sostenibili nel tempo piuttosto che andare ad alimentare progetti faraonici o a saldare debiti pregressi».Nel 2019 i beni culturali privati sono stati, ma ciò che più conta, nell’ottica del piano di ripresa dell’economia italiana, è l’impatto significativo sulla vita economica dei territori.«Il patrimonio culturale privato – ha aggiunto Di Thiene – alimenta due grani filiere: quella dellae quella della. Nella conservazione possiamo mettere i restauratori, che non sono solo coloro che intervengono su affreschi e quadri, ma anche le imprese edili di qualità e i. Nella filiera della valorizzazione, invece, io metto tutto quello che afferisce al turismo».A fronte di questi elementi si capisce che il patrimonio privato gioca un ruolo importante e il professor Monti conferma che i fondi a disposizione sono altrettanto importanti,«Quello che ancora manca, ma l’auspicio è che arrivi, è la governance – ci ha detto il docente – perché molte delleIl nostro patrimonio culturale e anche le dimore storiche lo dimostrano, sono molto diffuse sul territorio. Quindi la vera domanda è come queste risorse arrivano realmente sul territorio e chi ne avrà la responsabilità. E’ una questione disulla quale il governo sta lavorando in vista del Decreto di attuazione atteso per la fine del mese».E dalla governance, poi, discendono gli effetti concreti. «Con queste- ha concluso il presidente di Adsi - potremmo dare lavoro a tantissime persone che si stanno specializzando in gestione del patrimonio culturale. Da maggio dell’anno scorso non c’è stato un solo provvedimento a favore delle dimore storiche, che vuol dire a».Per farlo si chiedono risposte chiare e in tempi brevi.