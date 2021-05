Firenze, revocata la licenza a Momi El Hawi, leader di #ioApro

Primo Piano del 13 maggio 2021 | 17:59

Momi El Hawi

Sanzioni, sospensioni, poi la revoca

Il simbolo della ribellione

non potrà più esercitare la sua attività. Ilin seguito alle numerose. Un nome comune a molti altri locali, ma la notizia è tale per due motivi: primo, perché probabilmente si tratta del primo caso di licenza revocata, secondo perché il proprietario è, leader delche da mesi ormai combatte contro le restrizioni imposte dal Governo a bar e ristoranti per arginare la curva epidemiologica.Momi El Hawi aveva anche la rotto i sigilli al locale messi dalle forze dell’ordine dopo l'oltre a ignorarli per procedere nel suo lavoro come se nulla fosse., sede del comune del capoluogo toscano, d’intesa con la Prefettura di Firenze, ha deciso di «dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un esercente del territorio fiorentino».La notizia è arrivata dopo che al titolare ieri è stato notificato l’avvio del procedimento da parte del Comune di Firenze, per le, rilevate in più occasioni dalla Polizia Municipale e da altre Forze di Polizia. Momi ora ha la possibilità di difendersi: dieci giorni di tempo per presentare le priorie contro deduzioni, e successivamente entro trenta giorni Palazzo Vecchio potrà emanare il provvedimento. Il comunicato del Comune di Firenze spiega che si è arrivati a questo passo perché «e la rimozione dei sigilli apposti al locale, chiara manifestazione del dispregio delle regole di condotta a presidio dellae dei criteri di leale concorrenza che dovrebbero orientare il comportamento non solo di chi opera in un delicato settore del commercio pubblico, ma di qualunque cittadino».Momi El Hawi è titolare di, ma al momento solo la pizzeria è finita nel mirino di Comune e Prefettura. Le saznioni ai locali sono sopraggiunte a ripetizione per la(anche loro vennero multate). Momi ha collezionato una ventina di multe, nel corso dei mesi sempre per aver violato le norme anti pandemia. E appena pochi giorni fa il titolare della pizzeria in piazza Santa Croce ha guidato lache poi ha portato alla discoteca in piazza, con tanti giovani senza mascherinaAnche in quel caso le norme furono violate perchè la manifestazione era stata regolarmente autorizzata, ma solo fino alle 22, e il Comune aveva chiarito che nessuna autorizzazione era stata dato per il palco e per il suolo pubblico, palco dal quale era partita la musica che aveva fatto si che in centinaia restassero a ballare ben oltre il coprifuoco. Il volto di Momi El Hawi, 34 anni, è finito sulle pagine di tutti i giornali soprattutto. Lui, leader, a guidare i ristoratori nella loro marcia verso Montecitorio arginata dalla Polizia non senza difficoltà e anche con due agenti feriti . In quell'occasione l'opinione pubblica e la stessatra chi, esausto, vedeva in questo tipo di manifestazioni l'unico modo per reagire e chi continua a sostenere che non solo non siano utili, ma anzi addirittura dannose all'immagine del settore., richiami e chiusure, nemmeno se dettato da una crisi profonda e oggettiva in cui la ristorazione versa, nemmeno se le scelte del Governo siano assai discutibili per la