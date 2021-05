Altro che Atalanta-Juve, a Bergamo la sfida è trovare personale per bar e pub

Primo Piano del 14 maggio 2021 | 05:00

I

Atalanta-Juve? Niente assembramenti, meglio vederla a casa

Atalanta-Juve e il no all'estensione del coprifuoco

L'entrata del Tucan's Pub

Il parere dei bar e pub di Bergamo

Il nuovo spazio esterno del Pub Sant'Orsola

Fusini (Ascom): «I veri problemi sono altri e attenzione ai giovani»

Lo staff del Bar Barrier

Per la ripartenza serve personale



l 26 aprile, come nel resto d’Italia,. Ovviamente solo all’aperto. Ma tanto basta perché una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia possa cNemmeno per l’Atalanta che mercoledì 19 maggio giocherà, a Reggio Emilia, la finale di Coppa Italia con la Juve. Evento sportivo che, a poche settimane di distanza dal raduno dei tifosi interisti, subito stigmatizzato da Italia a Tavola , di fronte al Duomo, ha fatto subito drizzare le antenne alle autorità sul rischio assembramenti.A rilanciare il tema, indirettamente, è statoche ha chiesto al prefetto di allentare le restrizioni nella città lombarda. Nel dettaglio:L'idea è quella di favorire i locali che trasmetteranno la partita (peraltro visibile sulla Rai, comodamente da casa) e facilitare il deflusso dei tifosi verso casa. . Una decisione ribadita dallo stessodopo un incontro con le forze dell’ordine, l’Ats e un rappresentante dell’Atalanta. «Non si ripetano le scene viste a Milano. Ognuno ha il diritto di festeggiare, ma si trovino altri modi, perché il coprifuoco è ancora in vigore e non credo che entro mercoledì prossimo gli orari saranno modificati. Auspico un senso di responsabilità diffusa, siamo la città che più ha sofferto per il Covid-19 . Ma i bergamaschi sono ligi alle disposizioni», ha riferito Ricci in un’intervista all’Eco di Bergamo. In ogni caso,, il giorno prima della partita.Ma«Non credo che ci sarà un boom di presenze solo perché gioca l’Atalanta. Ma a dire il vero,. In ogni caso, i festeggiamenti avverrebbero a fine partita, ossia dopo il coprifuoco che scatta alle 22, un orario in cui di solito la gente ha già finito l’aperitivo. Anche per noi, l’eventuale allungamento di un’ora varrebbe sì e no 300 euro. In ogni caso, anche a Milano il problema non sono stati i bar», affermano alSulla stessa linea anche: «Penso che. E pure: «Non ho seguito molto la vicenda mae sapranno comportarsi al meglio».Fuori dal coro, invece,Di solito, durante le celebrazioni delle vittorie, siamo presi d’assedio e per come siamo messi a livello di personale mi sa che dovrò chiamare i miei genitori a darmi una mano per gestire i picchi. Per noi, d’altronde, il calcio rappresenta un motivo di forte attrattività solitamente». Stessa cosa può dirsi per, che però precisa:Tra coprifuoco, protocolli e la volontà di non sprecare l’occasione di ripartenza, quindi,. «La disputa sulla partita dell’Atalanta e la possibilità di spostare il coprifuoco è del tutto politica», taglia corto. Il vero tema, semmai, è una rimodulazione del divieto di circolazione notturna a livello nazionale e la ripresa del servizio all’interno dei locali:che rispetti tutte le misure di sicurezza richieste. In questo modo, si sta facendo pagare sempre e solo una categoria: quella dei ristoratori», aggiunge Fusini.Piuttosto, Fusini rilancia: «Il vero snodo sono i giovani. Anche a Bergamo, nonostante quello che ha passato, prevale l’approccio psicologico per cui i giovani non si ammalino, che il Covid sia una malattia da anziani. Ma ormai sappiamo che non è così. Per questo dobbiamo continuare a sensibilizzare i più giovani sul rispetto delle misure di sicurezza affinché non abbassino l’attenzione anche durante un semplice aperitivo», conclude Fusini.Al momento quindi,e prosegua con progressivi allentamenti. «Di gente che gira se ne vede parecchia, soprattutto per lavoro. Quindi il via vai è ripreso tanto che a volte è difficile da gestire. Noi abbiamo provato con la prenotazione del tavolino, ma è risultato una complicazione aggiuntiva . Soprattutto perché», raccontano quelli di Maialino di Giò. Stesso problema anche per Pappi del Sant’Orsola: « Tanti ragazzi che collaboravano con noi hanno deciso di cambiare mestiere o di andare a lavorare per un locale che avesse un dehors. Noi da questo punto di vista siamo stati un po’ penalizzati perché lo spazio all’esterno siamo riusciti a ottenerlo da poco e si trova a un centinaio di metri dal locale. Non proprio agevole, anche se son sicuro che troveremo il modo per affrontare le difficoltà».Chi invece è riuscito a tenere unita la squadra è stato il Bar Barrier:e lo zoccolo duro è rimasto. Ora continuiamo insieme perché, nel frattempo, abbiamo deciso di rinnovare il locale per prepararci alla riapertura vera e propria che coinciderà con il ritorno dei clienti in sala. Un dehors ce l’abbiamo e devo dire che il Comune ci è stato di grande aiuto nell’ottenere la concessione temporanea. Ma la gente vuole tornare alla normalità, vuole recuperare la socialità persa. E vuole farlo attorno al tavolino di un bar», conclude Colombo.