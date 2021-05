Gli italiani scoprono il camper. Ecco le migliori scelte per una vacanza su misura

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 05:00

Sempre più italiani scelgono il camper

Lontani dalla pazza folla, Lab Webinar Salone del Camper di Parma

A ognuno il suo camper

Mansardato per le famiglie

Camper per famiglie

Van compatti per vacanze in libertà

Nell’era dello smart working camper per digital nomads

All'avventura senza restrizioni

Caravan per vacanze long stay

Vacanze sostenibili in camper

Motorhome, per chi non vuole farsi mancare nulla

hi sceglie di trascorrere leha la possibilità di andare alla scoperta di una nuova meta ogni giorno, mare, montagna, lago, borghi e città d’arte, luoghi insoliti, sapori e tradizioni ancora non toccati dal turismo di massa. Una vacanza en plein air, sempre a contatto con la natura e all’aria aperta,. Secondo uno studio realizzato dall’Osservatorio del Turismo Outdoor di Human Company, in collaborazione con Thrends, specializzata in analisi e strategie nel settore Tourism & Hospitality, quest’estate traSi apre un nuovo, sempre più proiettato verso una visione outdoor della vacanza e di prossimità. In questo scenario, che vede un trend in costante crescita per il settore, si inserisce il Lab Webinar “Lontani dalla pazza folla: scenari del turismo itinerante 2021 e politiche attive” organizzato dal. Un appuntamento di avvicinamento all’importante evento, primo a livello nazionale e secondo in Europa, che si terrà a. Un punto di riferimento per tutti gli appassionati che troveranno le migliori marche e i modelli più adatti alle proprie esigenze di viaggio.Da tempo, alcune, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, ha illustrato lache, in collaborazione con, ha saputo eccellere nell'offerta di natura e cultura. Un binomio vincente per il contenuto esperienziale richiesto dalle nuove generazioni di viaggiatori. Il turismo in libertà ha radici storiche, ma il contesto pandemico ne ha cambiato le prospettive e gli effetti si protrarranno nel corso dei prossimi anni, come ha spiegato, mettendo in luce presente e prospettive dell'intero comparto.Josep Ejarque, amministratore di FTourism&Marketing, ha evidenziato l’importanza di una vera e propriaMaurizio Davolio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile, ha sottolineato le, partendo dalle caratteristiche della nuova domanda turistica: green, sostenibile, customizzabile. Lo sviluppo del turismo itinerante non può prescindere dall'. Maurizio Vianello, presidente Faita, ha illustrato il paradigma di successo per i campeggi:, oltre alle strategie per il recupero delle presenze e del fatturato per il prossimo biennio. Perché “Se non ora quando”, come ha sottolineato Luigi Boschetti, Presidente Promocamp, nel suo intervento: il momento è cruciale per attrezzare i territori minori e le aree rurali all'accoglienza specifica secondo linee di indirizzo nazionali, in termini di caratteristiche delle strutture, servizi necessari e modalità di gestione. Nuove opportunità all’orizzonte anche per le aziende agricole.per l’autenticità delle esperienze e dei luoghi come ha detto Diego Scaramuzza, Presidente di Terranostra, illustrando le potenzialità economiche per il mondo agricolo.I veicoli ricreazionali non sono solo camper e in questo quadro anche lapuò giocare un ruolo da protagonista., giornalista di Caravan&Camper Gran Turismo, ha raccontato del primato inglese nella diffusione delle caravan e di come questo tipo di vacanza ben si adatti alle esigenze di ogni famiglia. Il connubio perfetto tra mobilità e stanzialità. Il turismo itinerante sta cambiando volto . Non è più uno stile di vita riservato a una ristretta nicchia di appassionati, ma si sta aprendo sempre di più a un pubblico diverso, alla ricerca di un nuovo modo di vivere il tempo libero, in libertà, nella natura, senza dimenticare il comfort. Il camper piace alle famiglie, ma anche alle giovani coppie, a gruppi di amici, agli sportivi. Piace perché è un modo di viaggiare più economico, ma anche ecologico, all. Consente di fare tante vacanze in una: si può decidere di stare al mare alla mattina e dedicarsi alla scoperta del territorio al pomeriggio, magari fermandosi poi a cena per assaporare i piatti del posto in qualche locale tipico. Oppure si può scegliere una vacanza più sportiva, portando con sé la bici, ma anche la canoa, la moto, il kite o il wind surf. Ma non tutti i camper sono uguali., con letti già pronti per tutti i componenti della famiglia e la dinette, la tavola per il pranzo sempre a disposizione. È il camper più diffuso in Italia, facilmente riconoscibile per il prolungamento sopra la cabina di guida, dove trova spazio una cuccetta con un letto matrimoniale. Se si viaggia in famiglia tutto deve essere il più comodo possibile e a portata di mano e gli spazi non troppo ristretti da permettere la convivenza di più persone. Il mansardato risolve al meglio queste esigenze.Simbolo della vacanza in libertà il Van si rinnova oggi con vesti nuove, ma con caratteristiche immutate. Resta il mezzo più compatto e agile per i viaggi in coppia, per innamorati che vogliono concedersi una fuga d’amore, per amici che vogliono viaggiare all’avventura alla scoperta di nuovi luoghi e paesaggi. È perfetto per le vacanze itineranti di città in città. Si manovra molto bene, praticamente come un’auto, si può parcheggiare ovunque e ha consumi inferiori rispetto ai mezzi più grandi. Pur essendo di dimensioni ridotte è attrezzato a camper e quindi consente di partire sia per weekend all’ultimo minuto che per viaggi più impegnativi.Se molti lavoratori sono stati obbligati a lavorare sempre da casa, quasi costretti tra le mura domestiche, adesso questa visione lavorativa apre nuove prospettive. Il computer portatile permette di lavorare senza uscire dalla propria abitazione, ma consente di farlo da qualunque altro posto, anche in modalità itinerante. A questo punto non serve più aspettare le ferie! Basta una semplice connessione a internet e si può vivere, lavorare e viaggiare a bordo di un camper. Si parte la sera e si sceglie dove fermarsi. Appena svegli si lavora e una volta terminato ci si trova affacciati a uno splendido lago di montagna, a due passi dal mare, in qualche borgo da scoprire dove magari assaggiare per cena tanti prodotti tipici… L’importante è assicurarsi una postazione lavorativa ottimale per riuscire a garantire buone performance. Bisogna scegliere un camper funzionale, con gli spazi ben organizzati e che sia vivibile e luminoso. Una soluzione potrebbe essere un letto basculante che scende all’occorrenza nella zona living, in modo da lasciare la dinette sempre disponibile di giorno e con ampio spazio di movimento.Per chi preferisce la vacanza long stay l’ideale è sicuramente la caravan. Una volta arrivati viene sganciata dall’auto e si ha a disposizione una casa vera e propria, una casa per le vacanze che però regala ogni volta nuovi scenari. Si può pranzare e cenare a casa, oppure decidere di uscire alla scoperta di qualche locale che propone cucina del posto. Un grande vantaggio della caravan, infatti, è avere a disposizione l’auto per spostarsi comodamente, per andare a visitare il territorio.Ma per chi fa della sostenibilità una filosofia di vita esistono diverse strategie per ridurre l’impatto ambientale della propria vacanza on the road. Si parte dai regolatori elettronici del flusso d’acqua, alle luci a led, arredamento certificato o installazione di pannelli solari per utilizzare l’energia del sole.. Il Motorhome è l’ideale per chi vuole una vacanza en plein air senza rinunciare alle comodità e in un certo senso anche al lusso. Questi mezzi rientrano in una categoria elevata: sono progettati per sfruttare al meglio ogni spazio, per assicurare la miglior vivibilità possibile e alti livelli di comfort sia in viaggio che durante le soste. Oltre ad avere un design accurato e funzionale, sono costruiti con materiali all’avanguardia e studiati per poter essere utilizzati in tranquillità in ogni condizione climatica. Sono quindi perfetti per affrontare lunghi viaggi sia d’estate che d’inverno.