Coprifuoco alle 24 per il calcio. Da Speranza altra beffa ai ristoranti

l ministro alla Salute,ha firmato nel tardo pomeriggio di mercoledì un'ordinanza che sposta il coprifuoco alle 24 solo ed esclusivamente per i. Una dimostrazione, ennesima, di come ci siano settori tutelati ed altri fortemente danneggiati, per incompetenza, ideologia o chissà quale altra motivazione., da quel giorno chiedono aiuti, piccoli passi per permettere loro di lavorare di più, allentamento delle restrizioni e soprattutto sul coprifuoco si sono battuti per ottenere scelte più favorevoli.. Vero che si tratta di una sola serata, ma il gesto, il segnale, la mano tesa valgono più di ogni altra cosa. La partita tra Atalanta e Juventus inizierà alle 21 e per la prima volta da ottobre allo stadio tornano i tifosi: 4.300 per rispettare la limitazione del 20% della capienza della struttura., al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto "Mapei Stadium", a Reggio Emilia. Ciò significa che chi dovrà fare rientro a Bergamo o Torino potrà mettersi in viaggio a partire dalle 24, orario consono se si considera che la partita non durerà, al massimo, oltre quell'orario (considerando eventuali tempi supplementari e rigori).. I clienti che cenano fuori possono far rientro a casa anche dopo l'orario del coprifuoco, a patto che effettuino solo ed esclusivamente il tragitto locale-casa spendendo il tempo necessario per quello. Le indicazioni non sono precise nel decreto, dovrebbe vigere il. Ma a questo punto, sebbene l'ordinanza valga solo per stasera, verrebbe da pensare che può essere lecito recarsi in un ristorante molto distante da casa, partire da lì alle 23 e rientrare a casa per le 24, l'una o le due di notte. Se vale per i tifosi, perchè non può valere per i clienti di un ristorante? Sarebbe molto utile saperlo soprattutto per quei ristoranti - non pochi e molti di alto rango - che lavorano in località distanti dai grandi centri abitati . Giusto per rimanere in tema diche hanno già lamentato il fatto che per tutto giugno, proprio per colpa del coprifuoco, non potranno riprendere a lavorare nei soliti ritmi di inizio estate.perché con queste modalità significa perdere tutto il mese di giugno, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri, disorientati, disincentivati ed intimoriti da queste restrizioni. Prevedere il coprifuoco di fatto per tutto il mese di giugno - ha spiegatoin una nota - vuol dire perdere ancora un mese di lavoro per il settore turistico, peraltro uno deiLa questione dunque è sempre la stessa: nessuno si sogna nemmeno di ostacolare alcuni settori, tantomeno se producono fatturati importanti e riportano il sorriso sulla bocca degli italiani e la possibilità di condividere una passione,. Ristoranti sempre penalizzati e non ascoltati, calcio favorito alla prima occasione.