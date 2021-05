«Siamo arrivati?»: ecco come intrattenere i bambini in viaggio in auto

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 11:40

’estate si avvicina e. Obiettivo di tutti è, naturalmente, farlo in sicurezza. Per questo, per molti l’auto sarà il mezzo di trasposto preferito . In virtù del fatto che anche le vacanze che saranno più vicine. Conferme queste che arrivano anche da un recente sondaggio di Parclick, azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online:non appena le frontiere regionali fossero state riaperte., in macchina, e questo significa viaggiare con i bambini per molte ore, cosa che a volte non è affatto facile. Soprattutto quest’anno, con i piccoli che hanno a lungo sofferto rinchiusi in casa per molti giorni a causa della pandemia.senza mettere a rischio la sicurezza? Gli esperti di Parclick hanno intervistato numerosi genitori per scoprire quali sono le tecniche più efficaci che mettono in atto quando viaggiano con i loro bambini in modo che non si annoino e sembra che sei famiglie su dieci ritengano che cantare canzoni tutti insieme sia il metodo migliore. Ma non è l'unico.È un metodo tradizionale a cui la maggior parte delle famiglie italiane si affida (60,9%). Un modo per genitori e figli di giocare insieme a. Tra i preferiti dai bambini italiani più piccoli ci sono brani come "Baby Shark" o "La vecchia fattoria". In ogni caso, sarebbe bene cantare in modo educato, non a squarciagola, evitando di trasformare l’auto in un karaoke o una discoteca dove è impossibile parlare o prestare attenzione alla guida.Nella frenetica vita quotidiana non è facile trovare il tempo per parlare con i propri figli. Gli impegni, il ritmo del lavoro e della scuola, gli orari dei pasti, i compiti, lo sport e le ore passate davanti alla tv lasciano poco tempo per tutto il resto.è una buona opportunità, preferita dal 42% degli intervistati. Non solo può essere divertente per i bambini, ma anche istruttivo per i genitori; un modo per conoscerli meglio e approfondire alcuni lati del loro carattere, pensieri e preoccupazioni con cui spesso non ci si confronta., alcuni stimolano l'immaginazione o l'abilità, per esempio i puzzle, purché si abbia una superficie liscia, come i tavolini che possono essere posizionati dietro i sedili, o se ne abbia uno in cui i pezzi sono dei magneti. Per i più piccoli anche un semplice peluche o una bambola possono servire a fargli passare molto tempo in serenità. Questa opzione è scelta dal 40,6% degli italiani.mentre gli adulti possono chiacchierare tra loro, godersi il paesaggio o fare un pisolino. Basta fornirgli un paio di cuffiette. Un’ottima soluzione per quasi un intervistato su tre, il 31,2%., tutti conoscono e ricordano quelle della loro infanzia ma può essere ancora più divertente inventarne di nuove e rendere i bambini stessi protagonisti. Un'idea interessante potrebbe essere che ogni bambino inizi una storia e un altro tra genitori o fratellini e sorelline, se ci sono, la continui. Oltre a distrarre i bambini, incoraggia la loro immaginazione. Questa idea è approvata dal 23,4% degli intervistati. Anche leggere una storia può essere un’opzione ma bisogna fare attenzione se si soffre il mal d’auto.Anche se sta diventando sempre più comune nelle famiglie sfruttare le molteplici possibilità offerte dalle console per bambini per intrattenerli, non è di certo l'opzione più raccomandata in generale, nemmeno nei viaggi. Forse è per questo che è la scelta dichiarata solo dal 17,2% degli italiani. In ogni caso dovrebbe essere una proposta ludica ristretta a un breve periodo poiché, tra l'altro,. I genitori poi dovrebbero scegliere quali giochi far fare ai figli, meglio se quelli di abilità e avere delle regole precise sul tempo per cui gli è concesso usarli. Naturalmente, anche in modalità silenziosa o con le cuffie.Ma ci sono molte altre cose che i bambini possono fare durante il viaggio; ad esempio, possono semplicemente non fare nulla di speciale e godersi il viaggio.e scoprire le sue diverse sfumature a seconda della vegetazione, ammirare le nuvole in cielo e cercare le somiglianze con animali, oggetti o cose familiari, leggere i cartelli stradali, guardare la targa dell’auto davanti e sfidare gli altri a trovare più parole con la lettera iniziale o semplicemente scoprire le marche delle altre auto o indovinare il colore di quella che si incontrerà poco dopo.