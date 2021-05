Montagna e collina centrali per l’Italia: servono risorse concrete e strategie per i territori

Primo Piano del 02 maggio 2021 | 05:00

Tre quarti di tutto il territorio italiano è sopra i 350 metri di altitudine

Speranza per le agricolture resistenti

Serve un piano strategico per la montagna

Puntare sulle aree interne

Giampietro Comolli

Sostenere i giovani e le famiglie che vogliono fare l’agricoltore di montagna

, consulente dei Distretti produttivi turistici e docente di Storia ed economia della vite e del vino,oltre che delle annesse attività economiche: enoturismo, vino, allevamento e prodotti tipici, ad esempio.«L’Europa - spiega l’esperto - ha messo sul tavolo italiano a fronte diper un piano di ripresa e di resilienza, da quello sanitario alla giustizia, dall’ambiente alla tecnologia. Un po’ di miliardi sono già stati spesi, ma il famoso Pnrr sta per essere declinato . La recente audizione alla Camera del neoministro all’agricoltura Stefano Patuanelli lascia. Fra queste, in linea con l’annunciata transizione ecoambientale e digitale,, al valore delle aree forestali, agli interventi di regimazione idrica, all’agroalimentare esteso e multifunzionale, alla messa in sicurezza di area difficili. Il tutto dovrebbe fare riferimento ai fondi del Recovery, della Politica Agricola Comune, di Coesione, Leader, Live, Horizon, eccetera».C’è una borsa con dentro 50 miliardi di euro dal 2021 al 2027. «Il tutto - esorta Comolli –No ad assistenzialismo, prebende, pioggia di euro senza costrutto, elargizioni senza obiettivo, credito senza solidità di impresa. Secondo queste linee guida può essere, finalmente, occasione buona per. Quei territori che hanno nel Dna quella biodiversità, naturalità, ambiente, ecosistemi che la Commissione della Von Der Leyen ha descritto nel Green Deal, base fondamentale per ottenere i fondi Ue».Comolli invita quindi a. «Tre quarti di tutto il territorio italiano è sopra i 350 metri di altitudine con circa il 20% di abitanti (6 milioni vivono fissi in montagna). A fronte dello spopolamento, non è stato fatto nulla: qualche casa o borgo si è trasformato in zona di villeggiatura interne o aree fragili come sono descritte,dai formaggi ai vini, dai funghi ai salumi., al di là della fatica e difficoltà. Ma è anche l’ultimo presidio umano che attraverso la proprietà privata personale svolge anche un compito di presidio, un po’ di manutenzione. Ma non basta. Il rischio è che se non si ricorre ai ripari la montagna crollerà, in tutti i sensi, a valle. La prima sicurezza e garanzia che le imprese a valle e in pianura possano continuare a esserci e a produrre è data dalla gestione continua e ordinata delle arre a monte. Sopra i 350-500 metri di altitudine i fondi della politica agricola e dei piani regionali non arriva o arriva con piccoli sussidi calcolati sulla superficie agricola e basta. Aziende troppo piccole. Redditi bassi e quindi anche tasse e imposte insufficienti per i piccoli enti comunali di 500, 1000, 1500 abitanti fissi cadauno. Per cui l’agricoltura da sola non paga neanche l’agricoltura stessa».Comolli conclude: «, senza servizi e assistenza. Rammendi e rattoppi non servono più. Se esistono giovani e famiglie che vogliono tornare a fare anche l’agricoltore e l’allevatore, prima di tutto. Uno sgravio fiscale di 10 anni, qualche contributo a fondo perduto, un sostegno all’avviamento di impresa, superbonus per la casa non sono sufficienti. Oggi, disagiate, vulnerabili che in primis riconosca all’agricoltura estensiva di montagna poco produttiva un “valore aggiunto” per tutta la società».