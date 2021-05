Ischia isola Covid free. Un bollino per i locali con dipendenti vaccinati

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 13:01

U

Anche Ischia isola Covid free

Operazione di promozione dell'Italia nel mondo

nel corso di una conferenza stampa tenuta sull'isola. Il 99% dei 35mila ischitani che hanno aderito alla campagna vaccinale è stato immunizzato e. Per l'occasione, il direttore della Asl Napoli 2 Antonio D'Amore ha«È una giornata importante per l'Italia intera - ha detto De Luca - c; abbiamo deciso tre mesi fa di immunizzare le isole per i loro maggiori rischi sanitari e perché hanno una presenza fortissima di turisti stranieri e dobbiamo difenderci da eventuali varianti;, abbiamo fatto una scelta di responsabilità per tre località che sono un brand mondiale del nostro turismo. Proseguiremo con le vaccinazioni nei prossimi giorni in Costiera Amalfitana, Campi Flegrei e Costiera Cilentana; era fondamentale sfruttare maggio per salvare la stagione turistica ed oggi i segnali che arrivano dai tour operator sono incoraggianti».Nel corso della conferenza il sindaco di Ischia Porto, Enzo Ferrandino, a nome dei sei sindaci isolani, ha ringraziato il governatore.Sul pass vaccinale De Luca ha aggiunto: «Ci siamo preparati da mesi,che permetteranno di frequentare senza limitazioni alberghi, ristoranti, cinema, impianti sportivi oltre che dei mezzi di trasporto».