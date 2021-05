I turisti del futuro? Sempre più camminatori in cerca di strade nuove

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 12:08

L

In molti, soprattutto i giovani, hanno riscoperto l’esperienza del cammino

Renata Salvarani

a strada si fa camminando. Indizi pochi ma buoni, dal buon senso e dall’esperienza della scorsa estate irrobustiti, lasciano prevedere un’estate dove il bisogno e il desiderio di riposo e di svago trovano soddisfacimento nel procedere lento a fruire con gioia dei tesori nascosti del Bel Paese.La professoressa Salvarani,e componente del, è impegnata in diversi progetti europei su valorizzazione del patrimonio culturale e uso delle Ict (information and communications technology). È autrice di diversi manuali su questa poderosa ed articolata tematica.Finalmente in zona gialla: ci si sta rimettendo in moto, con molta cautela, ma altrettanta volontà di ripartire in modo nuovo e di recuperare quanto è stato perso, puntando su un futuro diverso. Tutto a Roma, in questa splendida primavera, esprime un desiderio di rinascita.A parte il fatto che non si sa bene cosa fosse prima la "normalità", abbiamo vissuto un cambiamento profondo, sia sul piano esistenziale, sia su quello delle organizzazioni. Abitudini di vita, modalità di spostamento, trasporti sono stati stravolti. Ci ritroviamo con aspirazioni diverse, vuoti da recuperare, vite da riprendere in mano, capacità nuove che abbiamo sviluppato. No, non è possibile tornare indietro, non lo vorremmo nemmeno.Sì, senz'altro. La vita di prima sembra lontanissima, come se tutto fosse da ricostruire, con, sapendo che il tempo che abbiamo a disposizione non è illimitato.Abbiamo bisogno di rimetterci in moto:i, può diventare una nuova dimensione del turismo: duttile, aperta alle possibilità offerte dai nostri territori, libera nelle scelte di tempi e mete da scoprire.. È un modo per guardare la realtà con occhi nuovi. Molte iniziative stanno per essere messe in atto intorno a questa modalità. Penso, ad esempio, a Road to Rome 2021, promossa dall'Associazione Europea delle Vie Francigene proprio per avvicinare il grande pubblico alla rete dei percorsi che attraversano tutto il continente.: per questo proprio oggi, in una stagione di cambiamenti profondi, ha tanto successo. Ciascuno porta in cammino sé stesso e, se vuole, la propria famiglia o gli amici più vicini. La scelta del percorso è del tutto libera, così come lo sono le modalità di sosta e di pernottamento. Le grandi mete storiche di pellegrinaggio, Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme, esercitano ancora un grande fascino, ma ciascuno può declinare il suo viaggio su tratti molto più brevi. Le nuove tecnologie, i social e i sistemi di georeferenziazione forniscono tutte le informazioni necessarie, in modo molto semplice. Proprio l'integrazione fra Ict e dimensione storica è l'elemento forte di innovazione.riconosciute dal Consiglio d'Europa le proposte più diversificate, sia sul piano dell' hôtellerie che su quello dei trasporti. Le comunità locali, soprattutto in Italia, stanno riprogettando anche manifestazioni e modi di coinvolgere ospiti e visitatori intorno alle tradizioni più radicate, vero e proprio cuore di una spiritualità di lunga durata. Anche a Roma istituzioni e associazioni stanno avvicinandosi a questo mondo, guardando in modo nuovo anche all'appuntamento con il Giubileo del 2025.Sì, lungo strade antiche ma con mete sempre nuove.Lo si diceva in apertura e lo ripetiamo: la strada si fa camminando e la vita è un cammino prodigioso.