Turismo, Garavaglia: I soldi ci sono servono progetti per ottenerli

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 10:39

Massimo Garavaglia. Fonte: UrbanPost

Garavaglia: I soldi ci sono, servono progetti

Si punterà sul digitale

L’impegno per il pass vaccinale

Oltre il super bonus

on perdete tempo, i soldi ci sono». Concreto e senza giri di parole, ilè intervento a Brescia, a un incontro online, promosso dalla Camera di Commercio sulle tematiche che assillano il sistema turismo. «I fondi per la ripartenza - ha rimarcato - sono disponibili.che abbiano le caratteristiche per ottenerli e investirli a favore dei territori».Agli imprenditori del settore, agli esponenti politici, enti, associazioni oltre che al mondo universitario l'invito: «A metterci seriamente la testa» e, anche perché i fondamentali ci sono e non vi sono più scuse per tergiversare. Vale tanto per Brescia, quanto per il resto d'Italia., con 240 miliardi da spendere entro il 2026. Il Ministro ha fatto due esempi: il primo riguarda la creazione di un hub digitale che: «Ci consentirà di passare - ha sottolineato - dall'età della pietra, al 2021 in un due mesi. Un portale che andrà riempito di contenuti. Un superlavoro in capo ai territori. Il secondo riguarda i fondi per migliorare le strutture ricettive che ammontano ad oltre tre miliardi. Chi presenta velocemente buoni progetti, se li porta a casa».Per quanto riguarda il pass vaccinale ha ridato l'impegno del nostro Paese affinché diventi realtà in tempi brevi per essere competitivi con gli altri Stati europei, soprattutto Spagna, Grecia e Portogallo.Infine, Garavaglia si è detto pronto ad andare oltre il super bonus del 110% . «Le cose gratis non vanno bene, meglio -ha concluso - un 90 con le regole del 65. Personalmente sono per le procedure veloci, efficaci e semplici».