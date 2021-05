Destagionalizzare e decentrare. Così tornano i turisti nelle città d'arte

Primo Piano del 30 maggio 2021 | 05:00

Torneranno i turisti nelle città d'arte?

L'andamento turistico nel 2020 è stato pessimo

Aiuti economici scarsi, ma compaiono i primi turisti

Giorgio Palmucci

Un'estate di prossimità

L'importanza dei ristoranti

Lotta all'over tourism

Occorrono strategie precise

sono quelle che a livellohanno sofferto più di tutte la pandemia . Pochi spazi, locali prettamente chiusi, attrazioni indoor estranieri - innamorati delle bellezze culturali italiane - ostacolati ad arrivare nel Belpaese per via delle restrizioni. Ma come tutte le crisi, si sono proposte delle. Su tutte quella di cambiare il modello combattendo il turismo di massa e proponendone uno di qualità con la leva della destagionalizzazione che potrebbe muovere le tendenze e la rinascita. A sostenerlo èpresidente dell’- Agenzia nazionale del turismo in un’intervista a Italia a Tavola.«Il settore - spiega - si era completamentel’anno scorso a seguito del. Il blocco totale di primavera era stato seguito da una piccola ripresa estiva che aveva riguardato più che altro, mentre le città d’arte non avevano visto alcuna ripresa. Roma, Venezia, Firenze, Verona hanno visto l’assenza totale delintercontinentale proveniente da Stati Uniti e Oriente. Dunque non è restato altro che affidarsi ad un turismo domestico che però non ha ovviamente potuto coprire i buchi creati nei mesi precedenti. La situazione si è aggravata con la seconda ondata che ha riguardato anche lala quale ha perso tutto il periodo delle vacanze invernali. Allo stato di fatto la situazione delle città d’arte è complessa; si prevede che col green pass e l’accelerazione della campagna vaccinale la situazione possa migliorare per far sì che flussi turistici ripartano, ma serve tempo».Anche perché lestanziate dallonon sono state all’altezza. Il Decreto Sostegni Bis ha destinato al turismoi che si aggiungono al. Nello specifico sono previste risorse per la montagna, gli operatori, le città d'arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per canoni locazione e il credito d'imposta bis.Ma, ormai è chiaro, l’unico modo per risalire è tornare a farle. Nei giorni scorsi per la gioia degli operatori si è iniziata a vedere la luce con un aumento deldi turistiin arrivo all'aeroporto di. Un trend che, da alcuni giorni, è in lento ma progressivo incremento ma che ha trovato ulteriore conferma grazie a diversi gruppi che stanno sbarcando allo scaloe che stanno tornando a scegliere l’come meta di vacanze, tra città d'arte e luoghi del turismo religioso.Anche a Firenze si è mosso qualcosa. I primi turisti, quasi tutti, sono già arrivati nel capoluogo e nelle altre città d’arte toscane, e se è presto per fare previsioni sui numeri, non lo è per gli scenari che gli addetti ai lavori si attendono. Scenari che partono da due certezze: il turismo in auto dai Paesi vicini e quello degli italiani, con la ricerca di. Intanto gli alberghi hanno cominciato a riaprire e a giugno lo saranno al 70%.Sarà proprio il turismo italiano, con ogni probabilità, che deciderà le sorti delle città d’arte italiane: se le sceglieranno, si salveranno altrimenti sarà. «È certo - spiega Palmucci - che il turismo rimarrà di prossimità anche quest’estate, ovvero italiano ed europeo. Glipotrebbero aprire prima del previsto grazie ai vaccini ma cosa sceglierà la gente? Bisogna considerare che dagli States proviene il 12,5% di turisti in Italia, senza di loro le città d’arte soffriranno ancora e dovranno attendere forseper la».Nel frattempo, fortunatamente, glilo faranno a pieno regime. Una manna per le città che da oltre un anno stanno rischiando di svuotarsi per via di tante chiusure dovute alla. «Gli effetti delle restrizioni - osserva Palmucci - si vedranno nei prossimi mesi, ma è evidente che ci sono attività che rischiano di non riaprire o hanno già chiuso. Detto questo ladella gente sulla sicurezza delle città d’arte è in crescita. In uno studio che abbiamo fatto con il nostro ufficio studi a fine settembre con 4milaitaliani e stranieri avevamo visto che avevanole misure governative e glidegli operatori per garantire il rispetto delle misure cautelari. L’85% aveva considerato sicura la destinazione Italia. Io penso che grazie a vaccini e investimenti ci sia una garanzia ancora maggiore visto che lasarà la variabile cruciale per scegliere la meta delle vacanze».Da qui, l’occasione per conquistare turisti con misura. «- spiega Palmucci - èper i turisti che dovevano affrontare code e lungaggini e per i residenti e gli operatori imbottigliati nel sovraffollamento. Il turismo in quel caso non è die non porta neanche particolari beneficiperché non riesce ad offrire un’esperienza, che è quello che il turista cerca di più a oggi. Dovendo ripartire, sono fenomeni da evitare. A questo propositopotrebbe essere la prima idea per valorizzare la varietà di offerta che vanta l’Italia e poi anchele destinazioni, proporre località meno conosciute in prossimità dei centri più noti. In ultimo, favorire l’dellamedia così da evitare quel turismo che promette di vedere Roma in 2 giorni o addirittura 4 ore scendendo dalla». E se le città annoiassero? Non è che a forza di vivere lesempre nel nostro quartiere, poi si abbia voglia di aria aperta? «Il desiderio di uscire dalla quotidianità c’è - risponde Palmucci - c’èperché è mancato moltissimo. Io però penso che noi italiani conosciamo poco l’Italia, visitaredeve rappresentare comunque una scoperta di qualcosa di differente da quello che si vive quotidianamente. Ecco perché io credo ci saranno turismi che partiranno più velocemente di altri, ma non posso pensare che nostre città non attirino ancora turisti stranieri».In tutto ciò, il sostegno statale e una strategia per. «Servono aiuti per le imprese - dice Palmucci - con queste che devono accelerare su principi cardini del piano nazionale del turismo: innovazione, sostenibilità e accessibilità. Rendere più facile possibile l’accesso a beni culturali, ai trasporti è doveroso, bisogna rendere la vita facile al turista. Diventa urgente fare ciò perché il turista che viene da periodi di lockdown almeno durante laMa riassumendo, che estate sarà? «Per quanto sta succedendo in- chiude Palmucci - posso dire che possiamo sperare in un’ estate migliore dell’anno scorso . Per vedere grandi risultati del 2018-2019 io penso che bisognerà attendere almeno fino al. Gradualmente si migliorerà».