Nel budget per la vacanza che posto ha il prezzo dell’acqua? Ecco le destinazioni più o meno care

Uno studio fa chiarezza sull'offerta di acqua nelle destinazioni turistiche

Il costo dell’acqua può essere un indicatore interessante per valutare l’economicità di una destinazione turistica

Oslo risulta ancora la meta con l'acqua in bottiglia più cara

Chi paga di più per l'acqua di rubinetto?

Per la qualità in tesa Innsbruck

Aiutare i viaggiatori con i costi "nascosti" nei viaggi

Metodologia dello studio

Innsbruck ha totalizzato il più alto punteggio per la qualità dell'acqua del rubinetto

Un indice, tre variabili di prezzo

Pagare per l'acuqa (in bottiglia), una triste quotidianità

uante volte è capitato?e poi al ritorno iquando si progetta la vacanza: il costo dell’acqua., che in certe città e destinazioni turistiche può raggiungere anche valori di una certa rilevanza. Così prima di partire, nel progettare la vacanza, pe quelle invece in cui ci potrebbero essere problemi.Perché per molti sapere, ad esempio, che(dove per “tipica” si intende la marca con il maggior numero di varianti disponibili nei supermercati di ogni località), in Norvegia, con1,52 euro, mentre la meno cara è rinvenibile a Beirut, in Libano, a 0,03 euro, è sicuramente utile per scegliere alla fine se prenotare o meno. A rilasciare questi dati,, che ha pubblicato. L’indagine mostra, infatti, le differenze di prezzo riscontrate prendendo in considerazione anche gli indicatori di riferimento per la qualità dell'acqua del rubinetto e loE così, confrontando il prezzo dell’acqua in bottiglia di diversi brand,, costando il 194,90% in più della mediana globale,, Israele (+123,90%) e, Usa (+76,42%)., costando il 69,43% in meno del prezzo mediano,(-67,45%) e(-51,25%).in tutto il mondo per il costo dell'acqua in bottiglia.Ma non solo: anche, il 212,24% in più rispetto alla mediana globale; seguono gli abitanti di San Francisco, negli Stati Uniti (+183,60%) e Stuttgart, in Germania (+164,78%).I cittadini di Riyadh, in Arabia Saudita, spendono meno di tutti, con - 98,17% rispetto al prezzo mediano; segue Il Cairo, Egitto (-96,30%) e Karachi, Pakistan (-95,71%).Per quanto riguarda la qualità?, seguita da Helsinki, Finlandia e Vienna, Austria. Lagos, in Nigeria risulta avere la qualità più bassa dell’acqua del rubinetto, seguito da Karachi, in Pakistan e Dakar, in Senegal.«Qche ci dimentichiamo di considerare, oltre al trasporto e all'alloggio. È facile non pensare a qualcosa di così semplice come il consumo quotidiano di acqua e l'accessibilità mentre si è in vacanza, eppure è davvero importante. Abbiamo condotto questo studio perché volevamolocale e su eventuali restrizioni idriche che potrebbero affrontare. Il costo di un elemento di base come l'acqua in ogni località può anche essere utilizzato come indicatore di quanto sia costosa una destinazione nel suo complesso - commenta, ceo & Co-fondatore di Holidu - Con l'aumento del livello di sicurezza nei viaggi, speriamo che i risultati di questo studio aiutino i viaggiatori a valutare correttamente il loro budget per le vacanze, oltre a prepararli per quello che li aspetta una volta a destinazione».L'azienda ha deciso di esaminare questo argomento come parte della sua missione di, che li ha portati a indagare la più elementare delle spese quotidiane per le vacanze: l'acqua. Tenendo presente l'uso quotidiano dell'acqua nelle case vacanza, hanno iniziato lo studio raccogliendo i dati circa i costi medi per l'acqua del rubinetto in ogni destinazione, prima di rivolgere la loro attenzione al costo spesso inevitabile dell'acqua in bottiglia.Dopo aver raccolto i costi medi di entrambe in ogni località, Holidu ha potuto calcolare in percentuale quanto variassero i prezzi in ogni città, così come tra le varie marche., per aiutare a informare i viaggiatori di eventuali restrizioni che potrebbero trovarsi ad affrontare. Il risultato è un indice dei prezzi completo che rivela quanto varia il costo, la qualità e la disponibilità dell'acqua nelle città di tutto il mondo.Per iniziare lo studio,, includendo le mete in cui è stato riscontrato un rischio elevato di carenza d'acqua. A tale scopo, è stata. Holidu ha anche esaminato la qualità dell'acqua del rubinetto in ogni località, in quanto ritenuto importante soprattutto vedere se eSuccessivamente, è stato(il consumo medio globale di acqua per persona al mese è di 15 metri cubi, ndr) dell'acqua di rubinetto in ogni città, da cui è stato possibile calcolare la deviazione percentuale dal prezzo mediano per tutte le città prese in esame.I risultati mostrano indicativamente quanto pagano i cittadini di ogni destinazione per la loro acqua del rubinetto rispetto al resto del mondo.come costo comune a molti viaggiatori, nonostante gli effetti negativi sull'ambiente.Per iniziare, è statoche una persona può comprare in un supermercato in ogni città. Questo indicatore è stato ulteriormente suddiviso nel prezzo medio per bottiglia di. Infine, è stata calcolata la media dei prezzi di tutte le diverse marche per individuare quali città presentano l'acqua in bottiglia più cara e quali la più economica, utilizzando la deviazione percentuale dal prezzo mediano nell'indice., oltre a dare una panoramica delle differenze nei costi locali dell'acqua di rubinetto e dei livelli di stress idrico riscontrati in tutto il mondo.da bere rispetto all'acqua del rubinetto locale, tuttavia ciò che l'indicatore della qualità dell'acqua conferma è che in molte popolari destinazioni di vacanza l'acqua locale è perfettamente buona da bere. Non solo, ma i risultati mostrano che. Bere l'acqua del rubinetto può essere altrettanto conveniente per il viaggiatore in movimento - tutto ciò che serve è un po' di pianificazione preventiva e un investimento in una buona bottiglia d'acqua – aggiunge Siebers - Il consumo di acqua in bottiglia è salito alle stelle nell'ultimo decennio e non mostra segni di rallentamento. Il consumo annuale globale ha superato i 3 miliardi di ettolitri nel 2017, e si prevede che il mercato globale dell'acqua in bottiglia raggiungerà i 307,6 miliardi di dollari entro il 2025.Nel contesto anche della recente notizia che i futures sull'acqua sono stati scambiati in borsa per la prima volta, i risultati sono un vero e proprio colpo d'occhio quando si pensa a quanto siamo di sposti a pagare per qualcosa che diamo per scontato come una necessità di base».