Green pass dal 15 maggio? Per gli operatori è la direzione giusta

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 19:01

Green pass nazionale, per la Fipe è il segnale giusto



Il plauso di Fipe: «Direzione giusta»





Per il pranzo all'interno si deve attendere l'1 giugno





La reazione degli operatori campani

e parole del presidente del Consiglio,e quelle del ministro al Turismo espresse durante il meeting del G20 di ierichepuntano per raddrizzare, almeno in parte, un anno partito in salita. E sebbene alcuni nodi siano ancora da sciogliere , l'attesa per l'intruduzione delavvicina la ripresa del settore.Ad accogliere con positività i progetti del Governo è innanzitutto, la federazione dei pubblici esercizi che parla di. L'istituzione del green pass nazionale, sfruttabile anche dai turisti stranieri, anticipa di fatto l'introduzione del documento a livello europeo e ridà slancio alla competitività della destinazione Italia., anche nei pochi periodi in cui ci hanno concesso di lavorare. Ora, però, è necessario fare un ulteriore passo avanti e consentire a tutte le imprese del settore, non solo alla metà che ha a disposizione spazi esterni, di poter tornare a lavorare, già a partire dal 15 maggio, data in cui a quanto pare si potrà riprendere a viaggiare all’interno dei nostri confini. Una decisione in questo senso sarebbe certamenteper un comparto martoriato da 14 mesi di restrizioni. Ci auguriamo che possa arrivare quanto prima».Secondola ripresa nei ristoranti del. Una limitazione che, di fatto, mette fuori gioco quasi la metà dei pubblici esercizi italiani. Come più volte ripetuto dall'esecutivo, una eventuale revisione delle norme è strettamente legata alla valutazione dell'andamento della situazione epidemiologica. Detto diversamente: prima i monitoraggi, poi gli allentamenti.che, per lo meno, la cui entrata in vigore potrebbe scalare un'ora avanti, alle 23, se i dati lo consentiranno.Insomma,ma ora c'è bisogno di accelerare. «La partenza dei green pass il prossimo 16 maggio è. Ci sono ancora troppe incertezze per i continui cambiamenti di colore tra regioni», ha commentato. «Se davvero vogliamo sostenere questo settore ba partire dal coprifuoco alle 22», ha aggiunto