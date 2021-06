L’olio come esperienza da vivere. La migliore? In Toscana, nella Valdichiana Senese

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 11:02

L

Tre giorni tra frantoi e degustazioni guidate nella Valdichiana Senese

I benefici dell’olio a 360 gradi

Altri tre premi speciali alla Toscana

Presto online il sito per il turismo dell’olio

Lavorare in sinergia dà i suoi frutti

nella categoria “Tour operator/Agenzie di viaggio”?. A decretarlo è la prima edizione del Concorso nazionale Turismo dell’Olio - l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell'Olio - che ha assegnato. Tre giorni tra frantoi e degustazioni guidate durante le quali apprezzare le proprietà e il gusto autentico dell'olio della Valdichiana Senese, località dove il prodotto si caratterizza per due importanti qualità organolettiche: l’amaro e il pizzico, attributi tutt’altro che negativi ma bensì tipici degli oli di alta qualità.. Infine, a completare la vacanza,e i migliori abbinamenti per valorizzare il sapore e le proprietà organolettiche dell’olio.Insomma,e durante la quale scoprire i benefici dell'Olio Extra Vergine d'Oliva, un vero e proprio elisir del benessere.che la giuria di esperti presieduta da Roberta Garibaldi ha deciso di assegnare. Si tratta delper l’esperienza “Lungo i sentieri dell’extravergine/Along the Evo Trails” che ha saputo unire l’Italia con un itinerario creativo alla scoperta dei luoghi inediti dell’extravergine;(Gr) per l’esperienza: “Le Radici di Seggiano” e(Si) per l’esperienza: “Elisir” vero ambasciatore dell’olio evo nella ri-storazione di qualità.«Il Concorso Turismo dell’Olio è nato come una scommessa. E oggi possiamo dire di averla vinta. Congratulazioni ai vincitori ma anche a tutti i partecipanti.– ha dichiarato, presidente delle Città dell’Olio – nella prossima edizione ci saranno tante novità: la competizione sarà estesa a tutto il territorio e non solo riservata alle Città dell’Olio; metteremo online un nuovo portale www.turismodellolio.com in grado di raccontare al meglio il mondo dell’oleoturismo; realizzeremo con il contributo di Unaprol un corso di formazione per le aziende che parteciperanno al Concorso. Ci attende una seconda edizione esplosiva grazie anche al coinvolgimento di Bene Assicurazio-ni, main sponsor del nostro Concorso che ringrazio per aver creduto in questo progetto».«Complimenti ai vincitori e grazie per averci reso ancora una volta orgogliosi della nostra terra – ha dichiarato, Vice Presidente Vicario e Consigliere nazionale delle Città dell’Olio della Toscana -, fanno squadra per far crescere questo settore partendo dalla formazione degli operatori».«Complimenti ai vincitori e grazie per averci reso ancora una volta orgogliosi della nostra terra – ha dichiaratoCoordinatore regionale delle Città dell’Olio della Toscana - la cultura dell’olio qui ha radici antichissime e le Città dell’Olio toscane lavorano in sinergia per trasformare la passione dei nostri olivicoltori e l’audacia degli imprenditori del turismo dell’olio in opportunità di crescita per il nostro territorio. Puntare su questo settore dell’economia è necessario , e dobbiamo partire dalla formazione degli operatori.