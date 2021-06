Via la plastica dal 3 luglio. In Italia la svolta partirà dalle scuole

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 10:18

Piatti e posate di plastica vietati dal 3 luglio

La classificazione della plastica

prodotti , come posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, contenitori e bicchieri in polistirene, per i quali esistono già delle alternative in commercio, che da luglio non potranno essere più usati ;

, come posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, contenitori e bicchieri in polistirene, ; prodotti , come tazze, bicchieri, contenitori per il cibo, bicchieri di carta rivestiti di plastica, per i quali non esistono ancora alternative senza plastica e per i quali non è prevista né la proibizione immediata né l’addio (phasing out) con una scadenza definita;

, come tazze, bicchieri, contenitori per il cibo, bicchieri di carta rivestiti di plastica, (phasing out) con una scadenza definita; prodotti i quali la direttiva impone particolari requisiti tecnici, di etichettatura e specifiche responsabilità di sensibilizzazione e di raccolta differenziata (ma non spariscono dal mercato).



L’adeguamento per gli Stati Ue

Nei prodotti misti il calcolo sarà fatto sul peso

Nel 2027 la rivalutazione

i certo il fine è nobile:. Che in pratica significache rientrano tra i dieci prodotti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Ed è questo(Single use plastic), adottata il 21 maggio 2019 all’unanimità dal Consiglio (tutti gli Stati membri erano d’accordo),Ma c’è un però: questoal meglio. Perché il rovescio della medaglia è checon costi sociali rilevanti.. E il governo ha protestato con Bruxelles. Più “entusiasta” la scuola italiana:con cibi a km 0.Ma andiamo con ordine. La direttiva europea divide i prodotti in tre categorie:Classificati i prodotti, cosa devono fare gli Stati membri? Come spiega la direttiva,per i quali al momento non esiste un’alternativa in commercio «in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo».per preparare una descrizione delle misure adottate in questo senso.contenuta nei prodotti monouso misti, basato sul peso. Questo sarebbe più proporzionale rispetto al reale impatto ambientale di prodotti misti, con poca o pochissima plastica. In pratica, per una tazza da caffè di carta plastificata sarà calcolato solo il peso relativo alla plastica e non alla carta. L’obiettivo della direttiva, infatti, non è mettere in ginocchio un settore industriale ma ridurre l’uso di plastica inquinante., per vedere i risultati.In quella occasione sarà riconsiderata anche la plastica biodegradabile, attualmente inclusa nella direttiva senza differenziazione. Quanto ai prodotti di carta ricoperti di plastica, già nel 2019 quando la direttiva fu approvata, erano stati considerati come prodotti di plastica. Le recenti linee guida non sono intervenute su questo punto.