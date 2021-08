Gli chef Euro-Toques hanno celebrato la ripartenza con una festa sotto le stelle

Nella magica notte di San Lorenzo, in Piazza del Tribunale a Lucignano (Arezzo), martedì 10 agosto si è tenuta la "Cena in Piazza sotto le stelle", organizzata per il Comune della Valdichiana da Terretrusche Events del socio Euro-Toques chef Vittorio Camorri.



Gli chef protagonisti di Cena in Piazza sotto le stelle

Cena elegante con la partecipazione dello stellato Paolo Gramaglia

L'evento ha visto anche la speciale partecipazione dello chef stellato Paolo Gramaglia del ristorante President di Pompei, socio Euro-Toques delegato per la regione Campania. Il tutto per un elegante convivio con chef provenienti da tutta Italia (molti dei quali soci di Euro-Toques Italia) per festeggiare insieme l’estate in uno dei comuni dell’associazione de I borghi piu belli d’Italia. La ristorazione che riparte, nel nome della grande cucina italiana firmata Euro-Toques.