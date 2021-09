Taxi al volo? No taxi volante! In arrivo nel 2023

Quante volte in coda nel traffico abbiamo pesato quanto sarebbe bello avere una macchina volante? Un desiderio che presto potrebbe diventare realtà: se non proprio con una macchina ma con un taxi! Airbus ha presentato il suo primo taxi volante, immaginandosi il trasporto del futuro veloce e green. Il mezzo è in grado di trasportare 4 passeggeri ad una velocità di 120 km orari con il minimo impatto sull’ambiente: il motore è elettrico.

Airbus ha presentato il suo primo taxi volante. Fonte: .lagenziadiviaggi.it



A emissione zero

«Questa è la prima volta che realizziamo un veicolo che vola ma è a emissioni zero. Significa che funziona con le batterie e stiamo lavorando a una nuova generazione di batterie per garantire che durante l’intero volo non ci sono emissioni di anidride carbonica», ha spiegato Markus May di Airbus.



Obiettivo: creare un’unica rete di trasporto potenziata

L’idea è di creare infrastrutture per partenza e atterraggio vicino ad autostrade, metropolitane, creando una unica rete di trasporto potenziata. Collegando due punti distanti della città, l’aeroporto al centro, zone più remote alle aree più urbane. Con servizi anche di utilità, sanitari magari, per trasportare medici o farmaci.



Primo volo nel 2023

«È una nuova tecnologia come il primo cellulare, come la prima automobile. All’inizio sarà sicuramente un mercato di nicchia. Ma la nostra ambizione è molto, molto chiara: democratizzare e fornire un servizio al pubblico, fornire un servizio al cittadino, alle persone che vivono nelle città».



Il primo volo dovrebbe avvenire nel 2023.