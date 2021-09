Bill Gates a capo del Four Seasons: l’accordo per 2,2 miliardi

Dai computer agli alberghi: Bill Gates scommette sulla ripresa del turismo di lusso e assume il controllo della catena di hotel a cinque stelle Four Seasons. Cascade Investment, la società che gestisce la fortuna di Gates, ha raggiunto, infatti, un accordo con Kingdom Holdings, la azienda di investimento che fa capo al principe miliardario saudita Alwaleed bin Talal, per rilevarne metà della partecipazione per 2,2 miliardi di dollari. Con la quota acquistata, Gates sale così oltre il 71,25% della prestigiosa catena alberghiera dal precedente 47,5%.

Bill Gates. Foto: forbes.com



Una partecipazione nel Four Seasons già nel 2007

La transazione segue il divorzio fra Bill Gates e Melinda French Gates, di cui non si conoscono i dettagli nella divisione degli asset.



Cascade comunque continua a gestire la fortuna di Gates ma anche parte della dotazione finanziaria della Gates Foundation, il colosso della beneficenza che l'ex coppia ha fondato nel 2000. Cascade e Kingdom Holdings hanno unito le forze nel 2007 per acquistare una partecipazione nel Four Seasons: ognuna delle due ha rilevato il 47,5% per un totale di 3,8 miliardi di dollari. Il restante 5% della società resta nelle mani di Isadore Sharp, fondatore della lussuosa catena alberghiera. Four Seasons gestisce 121 proprietà e ha oltre 50 progetti in cantiere. L'accordo dovrebbe concludersi a gennaio, dopo le approvazioni normative e altre condizioni di chiusura.



Ad agosto molte vacanze americane annullate

La pandemia ha colpito duramente il settore dell'ospitalità, costringendo gli alberghi a una chiusura prolungata. Il dilagare della variante Delta ne sta ora complicando la riapertura: secondo un sondaggio dell'American Hotel & Lodging Association, molti americani - il 42% sui 2.200 interpellati - alla metà di agosto hanno cancellato i propri piani di vacanze e al momento non ha intenzione di riprogrammarli.