Scatta il ''lockdown'' per i non vax: ecco tutti i luoghi in cui serve il super green pass

Oggi è a tutti gli effetti uno di quei giorni che possiamo considerare spartiacque: da una parte i no vax che possono solo andare al lavoro (con il green pass base) e consumare d’asporto e i vaccinati che possono, con tutte le precauzioni del caso, avere accesso ai luoghi della vita sociale per i quali scatta l’uso del super green pass (che si ottiene con il vaccino o con la guarigione), in primis bar, ristoranti, alberghi, piscine, bus, treni, aerei e navi.

Una "spaccatura" che verrà ulteriormente spiegata questa sera dal Premier, Mario Draghi in una conferenza stampa che sarà utile per fare un bilancio della situazione pandemica nel nostro Paese.

Green pass base o rafforzato: ecco dove



Sorta di lockdown per i non vaccinati

Per fare ancora più chiarezza, ricordiamo che l’obbligo di esibire il green pass rafforzato, che sarà, in vigore fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza) servirà per tutti questi luoghi all’aperto e al chiuso.

ristoranti e bar

cinema e teatri

piscine, palestre, sport di squadra, stadi, palazzetti dello sport;

spogliatoi

musei e mostre

centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

parchi tematici e di divertimento

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

alberghi e strutture ricettive

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

sagre e fiere

centri congressi

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

navi, treni e aerei

autobus, metropolitane e tram.



Green pass base per negozi e servizi essenziali

Il certificato verde rafforzato sarà in pratica obbligatorio ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali.

Terza dose a 4 mesi

Per quanto riguarda la terza dose, i tempi per la somministrazione del booster diventano più brevi: sarà possibile riceverlo già dopo 4 mesi, anziché 5. Ma non si tratta di tempi obbligatori.



Quindici regioni gialle. Lombardia a rischio arancione

Nel mentre salgono a 15 le regioni in zona gialla con il passaggio di colore di Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, mentre la Lombardia - ma non solo - rischia a breve di finire in arancione.