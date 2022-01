Guatemala, le spettacolari immagini del vulcano Acatenango

Un gruppo di turisti si è recato in visita sul vulcano Acatenango, in Guatemala, dove è possibile accamparsi per ammirare un paesaggio incantevole e lo spettacolo, anche notturno, di altri 2 vulcani: il volcan de Agua e il volcan de Fuego in eruzione. Un "evento" turistico che al momento non crea danni, a differenza di quanto avviene invece nelle isole Tonga dove un'enorme esplosione vulcanica sottomarina ha creato uno Tsunami che ha investito tutto l'arcipelago, arrivando fino in Nuova Zelanda e sulle coste americane.

L‘eruzione del vulcano Acatenango in Guatemala

, h

(LaPresse) Vicino a Tonga, arcipelago di 170 isole del Sud Pacifico, a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii, ha in particolare eruttato il vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, . L’incredibile momento dell’eruzione è stato catturato da più satelliti e le immagini sono state diffuse su Twitter dove in breve tempo sono diventate virali. Secondo il Servizio geologico di Tonga le colonne di gas, fumo e cenere che si riversano dal vulcano hanno raggiunto i 20 km nel cielo. L’eruzione è stata così violenta da essere stata udita nelle Fiji, a più di 800 km di distanza da Tonga, hanno detto i funzionari della capitale Suva.