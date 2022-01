Obbligo vaccinale, si fa sul serio: scatta per tutti gli over 50?

Il Governo si appresta a varare il nuovo decreto che stringe ancor di più il nodo attorno al Covid per cercare di arginare i contagi ormai alle stelle (oggi 189.109 contagi e 231 decessi). Per farlo si va verso l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 disoccupati e per l'obbligo di accedere a qualunque tipo di posto di lavoro solo muniti di Super green pass, ottenibile o con il ciclo vaccinale completato o con una guarigione entro i 6 mesi.

Obbligo vaccinale per i lavoratori a contatto col pubblico

Super green pass per altre categorie di lavoratori

Questo è quanto è emerso dalla Cabina di regia che ha dato il via alle consultazioni e poi dal confronto con le Regioni, avvenuto subito dopo. In corso c'è il Consiglio dei Ministri che metterà il sigillo sulle decisioni finali. Nel passaggio tra Cabina di Regia e Regioni si è parlato molto anche di introdurre il Super green pass per alcune categorie di lavoratori, qualunque sia la loro fascia d'età.

Un'ipotesi calda che mette nel mirino i lavoratori a contatto con il pubblico e quindi i lavoratori dei servizi alla persona, di negozi, centri commerciali, uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni, servizi commerciali, servizi pubblici come Inps e Inail. Sembra non passare l'obbligo invece per accedere ai tribunali e nei negozi alimentari.

Lo smart working

Novità anche per lo smart working: previsto il passaggio allo smart, il più possibile, nel settore pubblico, con un invito anche per il privato. Si attende, sul punto, una circolare dei ministri del Lavoro e della Pubblica amministrazione.

La scuola

Sulla scuola, il governo è orientato a una riapertura totale. Ecco quali saranno le nuove regole, legte alle fasce d'età:



Per la fascia 0-6 anni

nel caso di 1 positivo in classe scatterà la quarantena per tutta la classe.

Per la fascia delle scuole primarie

Nel caso di 2 positivi scatterà la quarantena per tutta la classe (7 giorni).

Per la fascia degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Lo scontro politico

, con 1 solo caso Covid è prevista la sorveglianza stretta; dai 2 casi, scatterà il testing per i vaccinati e la quarantena per non vaccinati; dal quarto caso, tutti andranno in dad.Sembra scontato il via libera alladal 10 gennaio per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni.

Sul tema dell'obbligo vaccinale, i partiti di maggioranza avevano posizioni diversificate. Il Pd chiedeva un obbligo generalizzato per superare casistiche legate a età e professioni, ma Lega e Movimento 5 Stelle si sono espressi in senso contrario.