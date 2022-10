Premio Gist Food Travel Award, la migliore guida è TavoleDoc Liguria

TavoleDoc Liguria è un progetto di valorizzazione e riconoscimento delle infinite risorse del panorama ligure e, in particolare, delle sue eccellenze enogastronomiche. Iniziato nel 2019 con 32 ristoranti, ha raggiunto i 50 aderenti e si è concretizzato nel 2022 nella terza edizione cartacea. E proprio quest’ultima ha conquistato la giuria della quinta edizione del Food Travel Award: il concorso che, tra le sue categorie, premia la migliore pubblicazione nell’ambito del turismo enogastronomico.

Il Premio GIST Food Travel Award



Lavoro editoriale di pregio

Per stabilire il vincitore, la valutazione di chi ha incentivato il patrimonio culinario, manifestando particolare attenzione all’accoglienza, all’ambiente, alle identità e alle culture locali: questi sono i parametri che hanno condotto TavoleDoc Liguria a raggiungere il gradino più alto del podio. All’interno della principale fiera di turismo in Italia, il Ttg Travel Experience, gli editori Mario e Petra Cucci vedono così la loro guida protagonista di uno dei più ambiti riconoscimenti del campo. Grazie a un crescente appoggio, a un sempre maggiore numero di ristoranti aderenti che mantengono costante la riscoperta e il rispetto della tradizione in un’ottica di sostenibilità, a una puntuale attenzione all’aspetto grafico che ha determinato un rinnovo nello stile e nella copertina del volume, la giuria ha colto le potenzialità e la portata del lavoro editoriale di TavoleDoc Liguria: è proprio il turismo enogastromico di qualità, con le sue diverse sfaccettature, ad essere al centro del prodotto editoriale di Multiverso Edizioni, piccola casa editrice specializzata nell’ambito del food&beverage.



Successo inaspettato

«Un successo inaspettato, una grande fonte di orgoglio: siamo felice per Multiverso, per i ristoranti aderenti, per le cantine che accoppiano i propri vini ai piatti dei ristoratori e a chi ci ha sostenuto credendo nel nostro progetto. Il nostro riconoscimento va poi alla Regione Liguria che, quando le abbiamo presentato il programma di ciò che sarebbe diventato la terza edizione, ha deciso di farne parte: riteniamo che attraverso l’unione di intenti, come la promozione del turismo di qualità, si possa veramente fare rete tra le realtà, riscoprendo quelle risorse e quelle terre che hanno ancora tantissimo da offrire» hanno così commentato gli editori Mario e Petra Cucci.



Un premio unico che è stato concordato da una commissione importante, composta esclusivamente da giornalisti del settore: Elena Bianco (Presidente), Fabio Bottanelli, Marco Epigani, Alessandra Gesuelli, Carmen Guerriero, Riccardo Lagorio, Alberto Lupini, Giambattista Marchetto, Ada Mascheroni, Fabrizio Parisotto e Marina Tagliaferri.



TavoleDoc si conferma così un progetto di grande rilievo che a partire dall’idea di Gualtiero Marchesi fa emergere l’unicità delle tradizioni culinarie date dall’incredibile varietà e complessità del territorio: non una, ma tante cucine di qualità che trovano espressione nelle diverse regioni d’Italia.

La terza edizione della guida cartacea



Il motivo della premiazione

«Vince il premio una guida, cartacea e online, che scava fra le pieghe della ricchezza agroalimentare regionale della Liguria, con un unico fil rouge: la focalizzazione sul patrimonio enogastronomico autoctono. In queste pagine compaiono ristoranti che rispettano stagionalità e territorialità nella scelta del menù e che propongono i prodotti liguri migliori. Completa l’indicazione per ciascuno di una ricetta “simbolo”, abbinata a un olio e un vino. I ristoranti della Guida, inoltre, propongono in carta un menu completo “Tavole Doc” a prezzo vantaggioso: una buona idea per avvicinare i giovani a un’alta ristorazione consapevole e sostenibile».