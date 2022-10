Il Garda non conosce stagione, con il caldo in vacanza fino a novembre

«Una stagione turistica incredibile, dopo due anni in ginocchio causa Covid, adesso l'estate non sembra finire mai... grazie ai tedeschi, quelli che non vogliono mettere il prezzo al tetto del gas». Parole sottoscritte, non senza un filo di ironia, da più di un operatore del lago di Garda, di tutte e tre le sponde.

Ciclopedonale di Limone sul Garda



La stagione andrà fino a novembre

Grandi sorrisi e soddisfazione fra i bresciani, veronesi e trentini per una lunga stagione (quasi 180 giorni) che era partita con qualche incertezza e che si prolungherà invece fino ai primi di novembre, dopo le festività dei Santi.



Nel vivo la raccolta delle olive

Mentre sta entrando nel vivo la raccolta delle olive - sarà un'annata di qualità dopo l'inesistente raccolta del 2021- alberghi, ristoranti e campeggi in grande maggioranza rimangono aperti (quasi l'80%) grazie a temperature semi- estive che vanno dai 25° ai 28°.



Cavalcare l’onda fino all’inverno del caro energia

«Insomma - dice Isidoro Bertini, storico albergatore di Manerba (Bs), parafrasando una famosa canzone - finché la barca va lasciala andare, visto l'inverno che ci si presenta con la stangata del caro energia».

Intanto domani, 21 ottobre, a Gardone Riviera (Bs), si tiene l'assemblea di tutti i soci del Consorzio Garda Lombardia, presieduto da Massimo Ghidelli. «L'assemblea - ricorda Ghidelli - è una occasione irrinunciabile per fare il punto sull'oggi e programmare le azioni di domani. Sul futuro di un settore che ha sperimentato una ripartenza importante dopo la pandemia. Da sempre il Garda alimenta un indotto di prim'ordine, è testimone e vettore di presenza straniera, strumento e palcoscenico di eccellenze locali e nazionali. Per questo è fondamentale che le 23 amministrazioni comunali e le oltre 500 realtà di cui si fa portavoce condividano progetti e sforzi comuni». In vista, pure, di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura.