Cucina semplice, ma non povera: si celebrano gli Gnocchi alla Sorrentina

Quella semplicità che è difficile a farsi. Esaltazione gourmet di una cucina semplice ma non povera. Semplice, sì. Ma, attenzione, affinché questa pietanza risulti ghiotta, saporita, atta quasi a creare la sola allegra e benvenuta tra le dipendenze, ci vogliono gli ingredienti giusti e la loro espressione a livello alto di qualità: nessuna commodity.

Ingredienti base: farina, patate, uova. Condimenti tanto necessari quanto graditi: basilico (freschissime, le foglioline appena staccate dalla pianta), fiordilatte (consigliabile quello di Agerola), olio extravergine di oliva (in questo periodo si consiglia l’uso dell’olio appena franto), pomodoro (preferibilmente il Pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP).

A sortirne, per la gioia dei sorrentini e dei turisti buongustai, gli gnocchi alla sorrentina. Un giorno da dedicare a questi gnocchi alla sorrentina ci starebbe proprio bene. Detto fatto: sta concludendosi la seconda edizione dell’evento SorrentoGnocchiDay, ideata e organizzata dalla Dieffe Comunicazione e realizzata con il patrocinio del Comune di Sorrento.

Gli Gnocchi alla Sorrentina

Dieci cuochi e la loro interpretazione degli Gnocchi alla Sorrentina

In degno ed elegante luogo, la Terrazza delle Sirene del Circolo dei Forestieri di Sorrento, dieci chef, sia stellati che emergenti, hanno profuso tecnica ed estro creativo proponendo loro originali interpretazioni degli Gnocchi alla Sorrentina. La tradizione vissuta in positivo: alimentazione della fiammella e non custodia delle ceneri.

Ai fornelli a vista, pertanto, Domenico Iavarone (Josè Restaurant a Torre del Greco), Fabio Pesticcio (Il Papavero ad Eboli), Giuseppe Saccone (Vesuvio Panoramic Restaurant a Sant’Agnello), Pasquale Palamaro (Indaco a Ischia), Vincenzo Guarino (La Tavola Rossa al Castello di Postignano di Sellano).

Ad affiancare chef senior di sì consolidata e meritata fama, cinque talentuose giovani promesse della ristorazione: Paolo del Giudice del Capasanta a Pompei, Simone Visconti de Il Papavero, Alfonso Amaro della corte di San Lorenzo a Sant'Egidio del Monte Albino, Emanuel Scotti de Le Rêve della Tenuta C’est la Vie ad Ischia, Marco Parlato del Parlato Restaurant a Vico Equense.

I cuochi protagonisti del SorrentoGnocchiDay

Eccellenze ad accompagnare

A sublimare gli ingredienti degli gnocchi alla sorrentina, in sorta di mutazione golosa, il pizzaiolo napoletano Errico Porzio, coadiuvato dal giovane Ciro Esposito, estasia con la degustazione delle sue montanarine, le pizze fritte della tradizione napoletana.

Di alto spessore la presenza di Sal De Riso, presidente dell’AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Piccoli capolavori le sue delizie al limone.

Proposte di squisiti dolci pervengono anche dalla giovane pasticciera, Benedetta Somma Pastry Chef al ristorante Il Papavero di Eboli.

Quattro obiettivi raggiunti

Gnocchi alla sorrentina ad accomunare sorrentini e turisti della Penisola Sorrentina. SorrentoGnocchiDay egregiamente e lodevolmente raggiunge quattro brillanti obiettivi: