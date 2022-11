Stelle Michelin e densità di abitanti: sul podio tre piccoli borghi

La presentazione della Guida Michelin 2023, la cosiddetta “rossa” sempre tanto attesa e sempre tanto generatrice di commenti e gossip, anche quest’anno è avvenuta in Franciacorta. Esauriti i commenti a caldo, quelli immediati dove ci si focalizza su new entry, esclusi, salti in avanti e retrocessioni, qui facciamo analisi altra. Abbiamo raggruppato gli stellati per località ed è la località che tesaurizza il totale delle stelle. Ma è troppo facile! Roma è la prima città con 22 stelle, segue Milano con 20 stelle. In terza posizione, ben distanziata, Firenze con 9 stelle. Come dire: tutto ovvio, tutto scontato e prevedibile!

Locanda del Sant’Uffizio a Penango



Stelle per densità: trionfano i piccoli centri

Le stelle adesso le ripartiamo per popolazione delle “località stellate”; insomma, agiamo secondo il concetto di “densità”. Una stella ogni quanti abitanti della località stellata?! E qui ne vediamo delle belle! Il trionfo dei piccoli centri. Il trionfo dell’Italia dei borghi belli. In approccio bottom-up, diamo uno sguardo alle prime 12 località.



La classifica per densità

Alla dodicesima posizione, con un’unica contribuzione, quella del ristorante stellato La Trota, che aveva due stelle nell’edizione precedente, si colloca Rivodutri (Ri). Qui c’è una stella ogni 1226 abitanti.



Andiamo sulle Alpi per trovare l’undicesima. Siamo a Tirolo (Bz); la contribuzione è opera delle due stelle del ristorante Castel finedining. Una stella ogni 1224 abitanti. Il famoso tristellato St.Hubertus, è bastevole da solo a far guadagnare il decimo posto in classifica a San Cassiano (Bz), dove siamo ad una stella ogni 1168 abitanti.



Al nono posto, grazie alla new entry stellata Il Sereno al Lago, si situa Torno (Co), con una stella ogni 1134 abitanti. Ottava posizione per Cervere (Cn), grazie alla presenza del ristorante bistellato Antica Corona Reale. Una stella ogni 1120 abitanti. Restiamo in provincia di Cuneo e in settima posizione troviamo Monforte d’Alba con due stelle. Contribuiscono pariteticamente Borgo Sant’Anna e Fre. Una stella ogni 990 abitanti. E quindi dalla settima alla prima posizione le stelle si contano non per migliaia di abitanti, bensì per centinaia. Siamo proprio messi bene!



Andiamo sul Benaco, sponda occidentale, quindi in provincia di Brescia, per trovare la località che occupa il sesto posto. Siamo a Gargnano. Due ristoranti stellati per un totale di tre stelle. Apporta due stelle Villa Feltrinelli e una stella La Tortuga. Gargnano conta 2878 abitanti, ergo c’è una stella ogni 959 abitanti!



Al quinto posto, con una stella ogni 561 abitanti, stella arrecata dal ristorante Guidoristorante, troviamo Serralunga d’Alba (Cn). Al quarto posto, grazie alla new entry stellata Il Tiglio, si colloca Montemonaco (Ap). Qui siamo ad una stella ogni 526 abitanti. Ed eccoci al podio!



Il podio

Al terzo posto, con una stella ogni 335 abitanti, troviamo Orta San Giulio (No). E quante sono le stelle complessive? Sono quattro. E a chi appartengono? Tre appartengono a Villa Crespi, al prode Antonino Cannavacciuolo, ed una ad Andrea Monesi – Locanda di Orta. Al secondo posto, il piccolissimo comune di Sauze di Cesana (To), appena 252 abitanti. E sono quindi 252 abitanti per la new entry stellata RistoranTino & C.

Al terzo posto, con una stella ogni 335 abitanti, troviamo Orta San Giulio 1/2 Al secondo posto, il piccolissimo comune di Sauze di Cesana 2/2



Al primo posto, il piccolo comune di Penango (At) che conta appena 467 abitanti. Costoro hanno in frazioncina Cioccaro, il bistellato new entry Locanda del Sant’Uffizio – Enrico Bartolini.



Ottime le posizioni del Piemonte

Uno sguardo a maggior valenza sinottica ci lascia palesa la piemontesità del podio! E ancora Piemonte in quinta, settima e ottava posizione. Insomma, della prima dozzina, ben metà di essa è costituita da località ubicate in Piemonte. Sorprendente il quarto posto marchigiano, grazie al piccolo comune di Montemonaco. Lombarde le posizioni sei e nove. Decima e undicesima posizione sono altoatesine. Dodicesima posizione per il Lazio. È l’Italia del mangiare bene all’ombra del campanile del piccolo borgo.