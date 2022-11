Rocco Forte apre a Milano e cerca nuovi partner

Per crescere servono nuovi "compagni di viaggio". È questa l'idea che sta portando avanti Rocco Forte Hotels, società che possiede quattordici alberghi di lusso in Italia e in Europa (a breve quindici, nel 2023 è prevista l'apertura a Milano), che starebbe cercando nuovi partner.

L'Hotel de Russie a Roma

Rocco Forte cerca nuovi partner

A confermarlo è il Corriere della Sera, che spiega come Rocco Forte abbia ristretto ormai a tre interlocutori la lista dalla quale uscirà il suo nuovo socio di minoranza. Il nome forte in questo momento è il fondo sovrano saudita Public Investiment Fund, che gestisce investimenti per 620 miliardi di dollari, punta sul turismo di lusso in chiave sostenibile (tra le sue partecipazioni c'è anche Accor) e vede nel suo board il ministro del Turismo Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb.

«La trattativa, affidata a Rothschild, verte soprattutto sui diritti del nuovo investitore quanto a governance e futura valorizzazione della quota», spiega il quotidiano.

La prossima apertura a Milano

Nel frattempo, Rocco Forte si prepara a crescere ancora. Nel 2023 aprirà infatti i battenti il primo albergo della società a Milano. Si tratta del The Carlton, in via della Spiga. Vanterà circa settanta camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar con terrazza all’ultimo piano.

Non l'unica novità. Con la nuova struttura milanese dovrebbe arrivarne anche un'altra in Puglia. Nel 2024 è invece prevista l'inaugurazione di un hotel in Sardegna.

Villa Igiea, una delle strutture di Rocco Forte Hotels

Rocco Forte, tutti gli hotel