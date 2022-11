Hamerica's, il vero sapore della cucina americana

C'è qualcuno che storce il naso di fronte all’espressione “cucina americana”, che potrebbe apparire come un ossimoro? Può succedere in Italia, dove la pasta, la pizza, le prelibatezze della cucina regionale sono oggetto di culto. Ciò detto, bisognerebbe spiegarsi perché per il solo brand McDonald’s Italia, un nome una garanzia, la vendita media annuale corrisponde a un bel 250 milioni di panini. Magari gli italiani sono consumatori double-face: da una parte superorgogliosi della propria cultura gastronomica, dall’altra ben contenti di piegarsi all’esigenza della pausa pranzo sostanziosa e veloce, o della cena senza pretese. Ma possibile si tratti sempre e solo di questo, cioè del veloce senza pretese? In questo fiume di luoghi comuni la catena italiana Hamerica’s si inserisce come un’ondata di piena, che rompe gli argini.

Hamerica's, brand italiano di cucina Usa

Hamerica’s narra una storia di successo, anzitutto: un brand tutto italiano dedicato alla cucina Made in USA, e non solo all’hamburger, che da oltre 10 anni punta su passione, qualità e competenza. Il concetto di base è semplice: far rivivere nelle città italiane l'esperienza di un locale di cucina americana, anzi newyorkese. Nei 30 punti ristoro suddivisi fra 17 città (a Milano ce ne sono 8) si ritrova una fedele interpretazione della ristorazione d’oltreoceano, dal servizio all’arredamento, passando per lo stile dei locali e naturalmente per i piatti. Un sapiente uso di materiali di recupero, per l’arredamento, e un rapporto qualità-prezzo più che ragionevole sono alcuni dei fattori decisivi per l’affermazione della catena.

Hamerica's, 30 ristoranti in 17 città

Hamburger, ma non solo da Hamerica's

«I burger qui la fanno da padrone, in tante forme diverse - ci racconta Ivan Totaro, della famiglia fondatrice - Un prodotto, tra l’altro, a cui gli italiani negli anni si sono molto affezionati. Ma val la pena ricordare che Hamerica’s risulta dalla fusione di due format: 212 Hamburger & Delicious per gli amanti dei burger e Carolina's per chi si appassiona al barbecue e all’affumicato. A questi due pilastri abbiamo aggiunto il Tex Mex, che fa parte ormai delle usanze americane e della sua affascinante mescolanza. I viaggi della mia famiglia negli Stati Uniti sono serviti a consolidare l’esperienza e a travasare le idee»

Che cosa vi distingue dall’hamburgeria spiccia ed economica?

Partiamo da una distinzione di fondo, e prendiamo ad esempio proprio la città di Milano, dove ci troviamo. C’è chi si limita a servire il cosiddetto smash burger, che è carne molto pressata fino a uno spessore che lascia sentire quasi solo il croccante, e poco altro. Arduo, in questi casi, pretendere la qualità. Noi ci collochiamo in un’altra fascia: la nostra carne, da allevamento non intensivo e 100% italiano, viene preparata un po’ come la polpetta della nonna, perché aggiungiamo formaggio parmigiano, olio, sale e pepe in quantità predeterminate.

Le ricette prevedono qualche contaminazione con la cultura italiana?

Sappiamo bene che la concorrenza cerca di italianizzare l’offerta con mozzarella, burrata, sugo, ma non è questa la nostra strada: abbiamo scelto la cucina americana e vogliamo distinguerci per quello. Il nostro El Barrio, ossia burger 200 gr, cheddar, jalapeño, insalata iceberg e salsa spicy lo potrebbe trovare anche a New York, così come il Manhattan club sandwich e il Burrito di pollo asado con cheddar, pollo marinato e grigliato, pico de gallo, riso piastrato, fagioli e salsa spicy.

Un altro elemento distintivo che faccia dire al cliente “Questo me lo ricordavo”?

L’abbondanza: le nostre porzioni sono generose, e se ne può avere un saggio non solo ordinando le Carolina’s ribs di maiale o un Hamerica’s veggie burger, ma anche misurando le proporzioni delle nostre fette di torta, ad esempio la N.Y. Cheesecake o la Triple chocolate. E dunque meglio lasciare un po’ di spazio, se le si ordina a fine pasto. Restiamo nel classico anche quando presentiamo i nostri burger con l’abbinamento fisso alle patatine.

Le ribs di Hamerica's

Stessa cosa per il barbecue?

Certo, patatine onnipresenti anche in questo caso, e se si vuole pure in versione Truffle Parmesan, ossia con l’aggiunta di salsa tartufata, parmigiano e prezzemolo. Curiamo noi l’affumicatura in un unico centro di cottura, per poi distribuire a tutti i punti vendita. Volutamente, cerchiamo di non intervenire in maniera troppo forte sulla materia prima, per non coprire il gusto originale della carne e lasciare che il fumo rimanga sullo sfondo.

Avendo assaggiato il Carolina ribs sandwich, con patatine al tartufo, possiamo confermare che l’intento è raggiunto: il panino lungo accoglie le costolette già sfilacciate (così non ti sporchi le mani) e glassate con salsa BBQ e cheddar fuso, ma non incendiarie al palato. Il risultato, specie se la fame è di un certo tipo, è più che soddisfacente.

E dunque il viaggio culinario nell’America delle metropoli si può fare ad un prezzo equo, senza trasvolate oceaniche e sicuri di ottenere un pasto diverso dalla polpetta a catena di montaggio o patatina plasticosa: Hamerica’s, insomma, è riuscita a creare la sua nicchia statunitense in Italia, e gli ultranazionalisti ancora un volta se ne faranno una ragione.