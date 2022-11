Nel panino ci sono due chiodi, 40enne finisce in ospedale

Ordina un panino e il cameriere glielo serve con all'interno due chiodi: quando se ne accorge è troppo tardi e finisce in ospedale per averne ingoiato uno. L'altro gli rompe un dente. Protagonista della vicenda un 40enne di Caserta che aveva deciso di trascorrere la propria pausa pranzo in una paninoteca di Cassino (Fr).

La disavventura di un cliente in pausa dal lavoro. La paninoteca è stata chiusa e la cucina posta sotto sequestro

Chiodi nel panino: 40enne operato in laparoscopia

Il 40enne, una volta finito in ospedale per aver ingerito il chiodo, è stato sottoposto a un intervento in laparoscopia e attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Ora su quanto accaduto stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Cassino che hanno allertato anche la Asl di Frosinone per i controlli da effettuare nella cucina. La paninoteca è stata chiusa mentre tutto il materiale trovato in cucina è stato posto sotto sequestro.