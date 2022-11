Cuoco inglese chiude il ristorante: Non posso più assaggiare i piatti

Un altro ristorante chiuso per Covid. Ma non per i lockdown e relativi mancati guadagni, ma per la perdita di gusto e olfatto del suo cuoco. Stiamo parlando di Mark Sebastian Fisher del Sebastians Restaurant With Rooms, a Oswestry, nello Shropshire, in Inghilterra. Il ristorante, segnalato dalla Guida Michelin, chiuderà subito dopo Capodanno, ma il bed and breakfast continuerà.

Il Sebastians Restaurant With Rooms chiuderà dopo Capodanno. Fonte: Facebook



La decisione di fermarsi

«Ho perso il senso del gusto e dell'olfatto a causa di Covid e ora faccio affidamento su altri membri della famiglia e del personale prima di servire il cibo», ha rivelato il cuoco. Ma ora lui e la moglie Michelle hanno deciso che era ora di fermarsi.