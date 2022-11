Metro Italia brilla tra le stelle Michelin

Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, per il sesto anno consecutivo omaggerà con la Targa ufficiale Guida Michelin gli oltre 300 ristoranti premiati ieri in occasione dell’evento Michelin Star Revelation 2023. Metro Italia prosegue così l’impegno per sostenere il settore come volano di crescita economica e culturale promuovendo ancora una volta l’italianità e le storie di successo del nostro Paese. L’azienda ha assunto un ruolo di rilievo per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità attraverso l’ampia proposta di corsi e iniziative di Metro Academy, che avvalendosi della collaborazione di alcuni dei migliori chef della ristorazione italiana e internazionale contribuisce alla continua formazione, crescita e innovazione del mondo Horeca.

Una collaborazione virtuosa

«Quella con Michelin rappresenta da anni una collaborazione virtuosa che è espressione del nostro impegno al fianco dei professionisti del mondo Horeca. Siamo orgogliosi di contribuire insieme a rendere il settore sempre più un elemento distintivo dell’ospitalità e della cultura italiana ed essere qui anche quest’anno è il riconoscimento dell’impegno che tutti noi in Metro Italia spendiamo ogni giorno per portare valore all’attività dei nostri clienti, anche grazie all’attività della nostra Metro Academy» - ha affermato Tanya Kopps, amministratrice delegata Metro Italia.

Metro Academy è a Milano, Bologna, Firenze e Roma

Spazi polivalenti dotati di cucine professionali, attrezzature e prodotti in cui gli chef Metro tengono show cooking, masterclass ed eventi di formazione e specializzazione di alto livello dedicati a ristoratori, bartender, pasticcieri, pizzaioli e a tutti i professionisti del mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Metro Academy è un luogo di scambio di conoscenze ed esperienze, sia fisico che digitale, al servizio di chi vuole rendere ogni occasione fuori casa un ricordo unico per i propri ospiti. L’obiettivo dell’Academy è favorire opportunità di confronto anche con chef stellati e con le scuole partner affinché l’eccellenza venga quotidianamente perseguita dai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, attraverso la valorizzazione dell’italianità e dell’interpretazione delle tendenze globali. Proprio gli chef delle quattro Academy sono stati gli ideatori dell’offerta culinaria proposta da Metro in occasione dell’evento Michelin Star Revelation 2023. Nelle prossime settimane, con il supporto della propria rete di vendita sul territorio, Metro Italia consegnerà a tutti i ristoratori premiati le ambite Targhe ufficiali Guida Michelin 2023.