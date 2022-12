Pastabar Leonessa, tre chef per un calendario di gusto

Quando la comunicazione aziendale, la cosiddetta brand image che a sua volta rende efficace la brand building, è frutto di strategia accorta e meditata e non di insano ed inutile (quando non nocivo) dilettantesco tatticismo. È il caso dell’azienda Leonessa: pastificio e non solo. Nella sua realtà di Nola (Na), all’interno dell’Interporto più grande dell’Europa mediterranea, nel suo branch PastaBar Leonessa, è stata presentata la ventottesima edizione del calendario. È la volta del calendario 2023, ovviamente.

28 edizioni a testimoniare la vision di quasi tre decenni addietro, la perseveranza nella coerenza e la propensione al fine tuning, a quel miglioramento continuo che nel permanere del fil rouge del messaggio forte sostanziato dal calendario, ha anche elementi di innovazione anno dopo anno.

I protagonisti del calendario

Dodici mesi, dodici piatti

Il calendario 2023, un foglio al mese, racconta meticolosamente ma non professoralmente dodici primi piatti, dodici ricette proposte da tre chef campani. I luoghi toccati sono i due carezzevoli e fiabeschi bracci che delimitano il Golfo di Napoli: i Campi Flegrei e la Penisola Sorrentina e poi senza soluzione di continuità con il suo limite meridionale, la divina b.

Le cucine sono quelle di Angelo Carannante del Caracol a Bacoli, di Marco Parlato del Parlato Restaurant a Marina d’Aequa, frazioncina di Vico Equense, e di Vincenzo Langella de Le Nereidi ad Amalfi. Caracol Gourmet è a Bacoli, nel cuore dei Campi Flegrei. Caracol è termine spagnolo per indicare genericamente la conchiglia, ma la conchiglia Caracol è quella gigante dei Caraibi.

Lo chef stellato Angelo Carannante alla prodigiosa freschezza del pesce, appena pescato lì davanti, aggiunge la sua maestria ed i suoi tocchi creativi.

Situato in affascinante luogo panoramico, la Marina d’Aequa, il Parlato Restaurant fa della qualità delle materie prime, della stagionalità del menu e della valorizzazione dei prodotti locali le principali prerogative. I titolari sono i due fratelli Parlato: Marco in cucina e Ciro in sala.

Al governo della cucina de Le Nereidi si prodiga lo chef Vincenzo Langella che ha solida esperienza plasmatasi negli anni trascorsi non solo in Campania e nel resto del Paese

Tre chef per esaltare i sapori campani

Piatti semplici, abbinamenti con il vino ad hoc

Ricette ben raccontate alle quali si aggiunge il valore del suggerimento giusto per l’abbinamento ideale con il vino. Quale vino nel calice? I savi e non scontati suggerimenti sono opera del sommelier Emanuele Izzo patron del ristorante Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia. Le fotografie, come al solito, anno dopo anno, sono del valente fotografo Michele Calocero.

Ed è sulla non soggezione che hanno le dodici ricette, sulla loro immediata confidenza con le fruitrici e i fruitori, che si gioca l’approccio guida del calendario. Bene espone ciò Oscar Leonessa, Amministratore del Pastificio Artigianale Leonessa.

«I piatti rispettano come sempre la facile replicabilità per dare la possibilità ai nostri clienti a casa di divertirsi cucinando seguendo gli articolati consigli degli chef. I primi piatti proposti abbracciano quasi tutta la nostra produzione dai formati di pasta fresca a quelli di pasta secca ed anche i formati speciali».

Il PastaBar all’Interporto di Nola è locale polivalente all day long, dalle 7am alle 7pm, dal lunedì al venerdì. Chef del ristorante del PastaBar Leonessa è Angelo Borrelli che coordina la brigata di 15 suoi collaboratori e un gruppo di professionisti operanti nel laboratorio di Pasticceria. Qui sono in piena e fervida produzione i panettoni made in PastaBar Leonessa.

Ventottesima edizione, si diceva. È proprio vero che, posti come prerequisiti la verve imprenditoriale e la competenza manageriale, andrà lontano chi viene da lontano.

Pastificio Artigianale Leonessa

via Don Minzoni 231 - 80040, Cercola (Na)

Tel 081 5551107