Il ristorante Zur Kaiserkron e Thun a Natale insieme per i bambini malati

Una cioccolata calda che fa bene in tutti i sensi. Durante il Mercatino di Natale di Bolzano, tra i principali eventi invernali che animano la città, chi passeggia nell’elegante Piazza della Mostra potrà fare shopping nello chalet Thun, allestito con le nuove collezioni Natale in perfetto stile montano e poi accomodarsi nel dehor dell’adiacente ristorante Zur Kaiserkron per gustare, in tazza Thun, una cioccolata calda accompagnata da una fetta del panettone preparato dal team di pasticceri della brigata del cuoco Filippo Sinisgalli, membro di Euro-Toques Italia, alla guida del ristorante da circa un anno. L’iniziativa “Una cioccolata per bene” prevede che la tazza Thun venga utilizzata versando una cauzione di 5 euro con la possibilità per il consumatore di portarla a casa a fine consumazione, devolvendo l’importo della cauzione interamente a Fondazione Lene Thun che offre gratuitamente un servizio permanente di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell’argilla nei principali reparti di oncologia pediatrica degli ospedali italiani e in Europa. L’iniziativa è attiva nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato fino a fine dicembre.

Una cioccolata per bene di Zur Kaiserkron e Thun



Aiuto concreto ai bambini malati

Un fine nobile che scalda i cuori, non solo per la squisita cioccolata calda e l’inconfondibile tazza, ma anche per il contributo a favore di Fondazione Lene Thun che si impegna a portare un aiuto concreto ai tanti bambini in cura negli ospedali attraverso la ceramico-terapia, l’attività che attraverso la modellazione dell’argilla stimola la creatività dei bimbi e permette loro di esprimere le emozioni, aiutandoli ad affrontare meglio la malattia.



«Vedo molte analogie tra la manipolazione dell’argilla e quella del cibo, i gesti dell’impastare, del creare con gli ingredienti e sono convinto del benessere che questa attività possa portare ai bambini ricoverati - afferma Filippo Sinisgalli, cuoco del Ristorante Zur Kaiserkron - Usare le proprie mani per creare qualcosa è gratificante, ci si focalizza su azioni positive e questo non può che far bene ai piccoli malati. Per questo collaborare per supportare questo progetto ci ha subito trovati entusiasti e molto motivati».

Filippo Sinisgalli



«In Fondazione Lene Thun promuoviamo la filosofia del “poco da tanti”. Ogni contributo, come anche quello della cauzione di una tazza di dolce cioccolata, è capace di fare la differenza. E in questo caso, l’unione fa davvero la forza. Da sempre la famiglia Thun è fortemente orientata al supporto della comunità, delle persone e dell'ambiente in cui opera. Con il prezioso aiuto del ristorante Zur Kaiserkron, potremo fare la differenza per tanti bambini in cura e per le loro famiglie» afferma Paola Adamo, direttrice Fondazione Lene Thun.