Unpli compie 60 anni. Musumeci e Abodi: le Pro Loco fanno bene all'Italia Traguardo per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Per il ministro della Protezione civile e del mare, Musumeci, sono indispensabili per le comunità, per il ministro per lo sport Abodi valorizzano il bello dell'Italia