Immacolata, prenotato il 71% delle camere: “Non c'è il pienone”

Bene, ma non benissimo. Così sarà, per Assoturismo Confesercenti, il ponte dell'Immacolata. Per l'8 dicembre, infatti, secondo un'analisi condotta da Cst Centro Studi Turistici, il turismo tornerà a crescere, ma senza far registrare il "tutto esaurito". La percentuale di riempimento degli alberghi è del 71% tra il 7 e l'11 dicembre, per un totale di 4,5 milioni di pernottamenti.

Una turista di fronte al Pantheon, a Roma

Per l'Immacolata si scelgono città d'arte e montagna

Il movimento di turisti per il ponte dell’Immacolata è atteso per tutte le tipologie di destinazione, anche se località montane e mete culturali rimangono le più gettonate. In particolare, il tasso di occupazione delle strutture delle aree montane si attesta all’82%, mentre quello delle città d’arte è al 78% con punte di oltre il 90% per alcune realtà. Al di sotto della media, invece, le prenotazioni nelle strutture delle località marine, termali e dei laghi. I risultati, inoltre, indicherebbero un trend abbastanza diversificato tra le macroaree del Paese. In assoluto, le regioni che presentano un maggior dinamismo sono quelle del Nord Italia e del Centro.

Percentuale di occupazione per l'8 dicembre, la classifica:

Località montante 82% Città d'arte 78% Località rurali e collinari 73% Località lacustri 68% Località termali 63% Località marine 60%

La destinazione preferita è il Trentino-Alto Adige

Per quanto riguarda la percentuale di occupazione delle camere regione per regione, a spiccare è il Trentino-Alto Adige con un notevole 91%. Bene anche la Valle d'Aosta, con l'87%, a conferma della preferenza dei viaggiatori per le località montane. Male il Sud: Sicilia (55%), Molise (52%) e Calabria (50%).

Trentino-Alto Adige 91% Valle d'Aosta 87% Umbria 79% Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia 78% Lombardia e Lazio 77% Veneto 76% Emilia-Romagna 75% Campania 73% Basilicata 70% Sardegna 68% Marche 65% Liguria 62% Puglia 60% Abruzzo 57% Sicilia 55% Molise 52% Calabria 50%

Turismo, il 2019 resta ancora lontano

«Potrebbe trattarsi di un rallentamento fisiologico della domanda prima delle vacanze natalizie», spiega Assoturismo, riferendosi al mancato "pienone" per il ponte dell'Immacolata. Una visione che sembra confermata dai numeri generali sul turismo nel 2022, positivi anche se ancora lontani dal 2019, ultimo anno pre pandemia.

Secondo i dati provvisori relativi ai primi 8 mesi dell’anno (gennaio-agosto 2022), il numero dei pernottamenti in Italia è aumentato del +46,2%, avvicinandosi ai livelli del 2019 (-11,5%). Le presenze dei turisti stranieri, rispetto al 2021, sono cresciute del +110,8%, anche se la distanza con i valori del 2019 segna ancora il -15,5%. Invece, le presenze degli italiani sono aumentate del +14,9%, con una differenza rispetto al 2019 del -7,6%.

Tradotto in numeri, tra gennaio e agosto 2019 gli arrivi furono 94.380.242 e le presenze 330.217.876, mentre tra gennaio e agosto 2022 sono stati rispettivamente 76.887.426 e 292.260.161.