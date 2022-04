Domina, boom pasquale a Sharm. E l'estate dice Sicilia

Successo pasquale per il Gruppo Domina al Domina Coral Bay in Egitto. Il gruppo italiano, che da più di trent'anni fa vivere a milioni di ospiti da tutto il mondo emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei suoi resort, durante le festività ha visto la presenza di 2mila visitatori provenienti dall'Italia. Ora si pensa già all'estate con il Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia che inizia la stagione il 7 maggio.

Veduta aerea del Domina Coral Bay

Successo per il Gruppo Domina a Pasqua

Domina Coral Bay è ripartito alla grande dopo il Covid. «Ha confermato che i fondamentali di Sharm El Sheikh come destinazione turistica tengono - ha dichiarato Eugenio Preatoni, presidente di Domina Group - Ad appena 4 ore di volo dall'Italia, ci sono il mare più bello del mondo ed un clima eccezionale ad aspettare i nostri clienti».

I numeri parlano chiaro: nel periodo pasquale al Domina Coral Bay c'erano circa 2.000 italiani. A causa del conflitto ucraino, mancano ovviamente turisti russi e ucraini, ma da certe nazioni l'afflusso è ben superiore al passato. Soprattutto da Gran Bretagna, Germania, Belgio, dai paesi scandinavi e dall'Europa dell’Est in generale. «Per questo prevediamo una stagione davvero positiva», continua Preatoni.

Per l'estate si punta alla Sicilia

Parte con il piede giusto anche la stagione di Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo), che inizia il 7 maggio in occasione della Festa della Mamma con un weekend di eccellenze siciliane e relax. La struttura, tra l'altro, ha avuto ottimi risultati anche nel periodo più difficile della pandemia. «Credo verrano confermati i buoni numeri anche la nuova stagione, per la quale prevediamo anche l'arrivo di turisti stranieri, soprattutto europei - conclude Eugenio Preatoni - Ritengo che gli italiani continueranno a scegliere soprattutto l'Italia come destinazione turistica anche nel 2022. In questo senso il Domina Coral Bay di Sharm è un po' un'eccezione, perché viene percepito quasi come una provincia italiana parcheggiata sul Mar Rosso».

Domina Zagarella Sicily

La novità di Domina Zagarella Sicily è il The Beach luxury club

Proprio per Domina Zagarella Sicily da giugno c'è una bella novità: The Beach Luxury Club Sicily. È il luogo perfetto per godersi colazioni con vista, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto, dj set... e quando la luna si fa vedere sul mare, anche dinner show d'eccellenza dedicati anche a chi non soggiorna nella struttura.

Domina da più di 30 anni accoglie milioni di turisti

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus.