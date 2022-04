Ecco le masterclass di Iginio Massari e Molino Dallagiovanna

Parte dalla Puglia il 9 maggio il nuovo progetto formativo di Molino Dallagiovanna È tutto pronto per il primo appuntamento di Meet Massari R-evolution, il progetto formativo 2022 organizzato da Molino Dallagiovanna e rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca, che ha come protagonisti il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, la figlia e pastry chef Debora e Giacomo Pini, consulente marketing e docente cast alimenti.

Iginio Massari

Meet Massari R-evolution parte il 9 maggio da Mesagne

Il primo dei tre incontri previsti durante l’anno si terrà il 9 maggio alla Tenuta Moreno a Mesagne in provincia di Brindisi. Tema dell’appuntamento sarà “La prima colazione”. Durante la sua masterclass il maestro Iginio Massari realizzerà croissant, sfogliate a intreccio multiplo con frutta candita e muffin, pensati per la pasticceria da laboratorio. Con gli stessi ingredienti, verranno mostrate e dimostrate tecniche di lavorazione anche per la ristorazione e l'hotellerie. Una pasticceria a "tutto tondo" che abbraccia le esigenze di tutti gli artisti del dolce. Giacomo Pini racconterà “Come vendere i prodotti di pasticceria”, illustrando tecniche commerciali, di comunicazione e di marketing.

Tutte le tappe del Massari R-evolution

Dopo la tappa pugliese, Meet Massari R-evolution proseguirà a Verona il 23 maggio con una masterclass dedicata a due dolci intramontabili della tradizione italiana: le zeppole e il bigné. Per la ristorazione e l’hotellerie, con gli stessi ingredienti, verrà creato l'eclair. Il tour si concluderà a Teramo il 26 settembre con un appuntamento interamente dedicato al Re dei lievitati, il Panettone.

Iginio Massari col tecnico Mattia Masala

Come iscriversi alla Massari R-evolution

Partner del primo incontro è Effeci Distribuzione, realtà brindisina guidata dalla famiglia Ventruto, appassionata della nobile arte pasticcera, che da generazioni tramanda i segreti e gli ingredienti più genuini per la preparazione dei dolci più tradizionali e ricerca le soluzioni e le proposte più innovative da offrire al mercato. Per iscriversi all’appuntamento, i professionisti possono contattare direttamente il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto direttamente sull’eshop Molino Dallagiovanna e-commerce.

Per ulteriori informazioni: www.dallagiovanna.it